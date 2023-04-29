Пенсионер арестован в Волгодонске за публикацию видео со свастикой

29 апреля 2023, 12:58

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Волгодонский райсуд назначил семь суток ареста пенсионеру Дмитрию Лягушкину за публикацию ролика о праздновании Дня победы, в котором демонстрировалась свастика. Лягушкин обжаловал решение.

Суд в Волгодонске признал местного жителя Дмитрия Лягушкина виновным в демонстрации нацистской символики из-за размещенного в соцсети видео с изображением наклейки со свастикой. Пенсионеру назначили семь суток административного ареста, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно постановлению суда, правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, пенсионер совершил 14 января 2020 года, сделав на своей странице во "ВКонтакте" репост ролика, посвященного традициям празднования 9 мая в современной России. На видео, в частности, показана наклейка с нацистской символикой.

"В судебном заседании Лягушин Д.Т. свою вину в совершении указанного административного правонарушения не признал, пояснив, что не знал о запрете публиковать свастику, поэтому не считает себя виновным. Размещение видео не отрицал, что такое свастика и как она выглядит, он не знает. Кроме того, считает, что вправе открыто выражать свое мнение о президенте РФ, которого не любит и за которого он ни разу не голосовал. Предпринимать меры к удалению записи не намерен", - говорится в тексте судебного акта, размещенному на сайте Волгодонского райсуда.

Одним из доказательств правонарушения стал акт опроса преподавателя истории ростовской школы, которая подтвердила, что в видеозаписи "усматривается изображение нацистской символики свастики", говорится в постановлении.

Решение об аресте Дмитрия Лягушкина на семь суток суд вынес 20 апреля, указано в карточке дела. В графе "Пересмотр постановлений и решений" отмечено, что 28 апреля пенсионер обжаловал решение суда.

Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусматривает для граждан до 15 суток ареста.

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