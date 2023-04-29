Аналитики указали на нерешенную проблему со спорными участками земли на границе Чечни и Дагестана

29 апреля 2023, 10:15

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Некоторых земельные участки, расположенные в приграничных с Чечней районах Дагестана, продолжают иметь спорный статус, а власти заморозили работу по его определению. При этом дальнейшее игнорирование этого вопроса может повлечь за собой проблемы со строительством и реализацией инвестиционных проектов в этих районах, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июня 2021 года замглавы Минимущества Дагестана заявил, что на границе Чечни и Дагестана есть спорные участки, судьбу которых необходимо решать путем переговоров. Глава ведомства счел, что границы должны быть условными, хоть они и нуждаются в юридическом закреплении. Чеченская сторона заявила, что готова приступить к переговорам в любое время. 5 июня 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что хотя власти Дагестана и заморозили работу по уточнению границы с Чечней, они все равно будут обязаны выполнить требование федерального закона о госрегистрации недвижимости. И что без установленных границ республика не сможет участвовать в федеральных программах.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил правительству республики, а также главам муниципалитетов до конца текущего года завершить внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах муниципалитетов Дагестана. "С 1 января 2024 года не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, в которых расположены земельные участки с планируемым строительством", – сказал Меликов, слова которого 19 апреля привел "Интерфакс".

Если с января 2024 года не будут определены границы районов, примыкающих к Чечне, и сведения о них не будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) то по закону на спорных участках земли примыкающих к границе нельзя будет строить объекты и выдавать разрешение на строительство, отметил юрист Абас Гайдаров.

"Соответственно пока спор между муниципалитетами не разрешен, естественно, в приграничных зонах не может быть выдано разрешение (на строительство)", – пояснил Гайдаров корреспонденту "Кавказского узла".

Соответственно если границы участков остаются неопределенными генплан тоже не может быть выдан, добавил он. "Нужно оформление участков довести до конца. Нужно определить границы участков, кадастрировать их", – отметил юрист.

Запретить выдачу разрешений на строительство в муниципалитетах глава Дагестана не может. В соответствии с градостроительным законодательством, для постройки многоквартирных, коммерческих и иных объектов, не предназначенных для ИЖС нужно соответствующее разрешение, а для физических лиц достаточно подать уведомление о начале строительства, разъяснил Гайдаров.

Некоторые спорные участки в приграничных с Чечней районах Дагестана имеют по два кадастровых номера – выданные в Чечне и в Дагестане. Этим самым нарушена процедура межевания, обратил внимание юрист. "Нарушение процедуры межевания является причиной, чтобы каждый регион в Верховном суде России в порядке суда первой инстанции оспорил эту процедуру", – сказал Гайдаров.

Судьба девяти спорных участков на границе Чечни и Дагестана остается неизвестной, хотя власти Дагестана должны были обратиться в Верховный суд России для уточнения их статуса, подчеркнул он. "Правительство Дагестана должно было обратиться в Верховный суд России, чтобы исправить ошибку Кадастровой палаты России с присвоением спорным участкам двух кадастровых номеров – как (кадастрового номера) со стороны Дагестана, так и кадастрового номера со стороны Чечни", – пояснил юрист.

Заявление Сергея Меликова касается лишь уточнения границ между муниципалитетами в пределах Дагестана, так как неопределенность кадастровых границ влечет за собой инвестиционные потери в будущем и неправильную экономическую и налоговую нагрузку на тот или иной муниципалитет, объяснил член Общественной комиссии по определению уточнению границ между Дагестаном и Чечней Магомед Магомедов.

В Дагестане запланированы масштабные инвестпроекты и для их реализации границы муниципалитетов должны быть определены. Однако статус спорных участков в приграничных с Чечней районах Дагестана остаётся неопределенным, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Декларируемые Меликовым ограничения выдачи разрешений на строительство не распространяются на приграничные муниципалитеты со спорными территориями, так как постановка на кадастровый учет этих территорий, возможно, отложена до согласования статуса спорных участков, предположил Магомедов.

Ранее, в начале июня 2020 года, землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом Дагестана землях колышки для вырисовывания границы, а спикер парламента Чечни Магомед Даудов призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы. Власти Дагестана проигнорировали это заявление, несмотря на резкий тон высказываний Даудова, заявившего, что уточнение границы инициировано именно дагестанской стороной.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

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