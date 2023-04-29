Кадыров рапортовал об отправке группы бойцов на Украину

29 апреля 2023, 09:21

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Группа бойцов, прошедших курс подготовки в Российском университете спецназа, вылетела из аэропорта Грозного на Украину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке отрядов бойцов на Украину. В частности, 27 апреля он рапортовал, что в зону проведения военной операции отправились бойцы ОМОН "Ахмат-1".

Из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции на Украине отправился отряд бойцов, сообщил Рамзан Кадыров 28 апреля в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Глава Чечни прикрепил к публикации ролик, на кадрах которого показан отряд бойцов около самолета. Перед вылетом к ним с речью обратились председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер правительства республики Абузайд Висмурадов, заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов и руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов.

Напомним, создание добровольческих отрядов Рамзан Кадыров инициировал сразу после начала специальной военной операции. 11 января он заявил, что в спецоперации на Украине приняло участие более 21 тысячи бойцов из Чечни.

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