Группа бойцов в аэропорту Грозного перед отправкой в зону СВО на Украине. Стопкадр из видео https://t.me/RKadyrov_95/3587

29 апреля 2023, 09:21

Кадыров рапортовал об отправке группы бойцов на Украину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Группа бойцов, прошедших курс подготовки в Российском университете спецназа, вылетела из аэропорта Грозного на Украину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке отрядов бойцов на Украину. В частности, 27 апреля он рапортовал, что в зону проведения военной операции отправились бойцы ОМОН "Ахмат-1".

Из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции на Украине отправился отряд бойцов, сообщил Рамзан Кадыров 28 апреля в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Глава Чечни прикрепил к публикации ролик, на кадрах которого показан отряд бойцов около самолета. Перед вылетом к ним с речью обратились председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер правительства республики Абузайд Висмурадов, заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов и руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов.

Напомним, создание добровольческих отрядов Рамзан Кадыров инициировал сразу после начала специальной военной операции. 11 января он заявил, что в спецоперации на Украине приняло участие более 21 тысячи бойцов из Чечни.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Трое росгвардейцев из Чечни погибли на Украине", "Три силовика из Чечни осуждены по делу о теракте в Знаменском", "Группа добровольцев вылетела из Чечни в зону военной операции".

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 апреля 2023, 08:27

29 апреля 2023, 08:19

  • Военные аналитики описали работу азербайджанского КПП на мосту Хакари

    Азербайджан оборудовал на мосту Хакари полноценный пограничный и таможенный пост, о армянском КПП на противоположной стороне моста данных нет, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики. По их словам, есть данные о том, что через пост уже проезжали российские миротворцы и представители Международного Комитета Красного Креста.

29 апреля 2023, 07:39

29 апреля 2023, 06:41

29 апреля 2023, 05:43

  • Алексей Дымовский осужден по делу о перевозке тротила

    Суд в Новороссийске приговорил бывшего полицейского Алексея Дымовского, задержанного с шестью килограммами тротила, к году и восьми месяцам колонии-поселения и постановил засчитать этот срок отбытым с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи