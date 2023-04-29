Электричка на вокзале в Дербенте. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=6eU-9_PLVmE

29 апреля 2023, 07:39

Число поездов из Махачкалы в Дербент увеличено после просьб местных жителей

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По маршруту Дербент – Махачкала и обратно с 1 мая по 31 августа будут курсировать дополнительные вечерние электрички, отчитались власти. Дополнительные поезда на этом направлении нужны из-за постоянных пробок, а также из-за того, что маршрут популярен среди туристов, пояснили местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 февраля в Дагестане были сняты ограничения на движение поездов в темное время суток, действовавшие с 2011 из соображений безопасности – из-за угрозы подрывов железнодорожного транспорта. Жители республики высказали свои пожелания по новому графику движения поездов, особенно в летний сезон. В частности они отметили, что нужно добавить дополнительные поезда следованием Махачкала – Дербент в утреннее и вечернее время.

По договоренности с РЖД и Минтрансом Дагестана с 1 мая запускаются дополнительные электрички по маршруту Дербент – Махачкала и обратно. Они будут курсировать до 31 августа, сообщили в мэрии Дербента.

"Из Махачкалы электропоезд отправится в 19:22 [мск] и доедет до Дербента всего за два часа. Из Дербента теперь можно будет уехать в 21:00 [мск] – время в пути до Махачкалы составит два часа 13 минут. Важно, что, наконец, появятся вечерние электрички, которые облегчат дорогу нашим жителям, ездящим в столицу, и туристам, пребывающим в Дербенте", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы городской администрации.

Сейчас в Дагестане курсируют девять пар поездов на маршрутах Махачкала – Хасавюрт, Махачкала – Дербент и Дербент – Граница, отметил сотрудник Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. "В 2022 году в связи с ростом пассажиропотока была увеличена составность восьми пригородных поездов с четырех до шести вагонов", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Дополнительная вечерняя электричка будет востребована среди махачкалинцев, считает житель Махачкалы Эмир. "Можно сделать все дела в Махачкале, а вечером после работы поехать в Дербент. Тем более, электричка скоростная. На автомобиле добираться сейчас очень долго, перед Дербентом часто бывают пробки", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новость о дополнительных поездах также положительно оценила и экскурсовод из Дербента Залина. "В Дербент приезжает много туристов, новый маршрут будет очень удобным. После полноценно проведенного дня можно вечером уехать в Махачкалу. Ранее приходилось сокращать время экскурсий, чтобы туристы успели на поезд", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 30 июля 2022 года жители Махачкалы в соцсетях пожаловались, что на махачкалинском железнодорожном вокзале выстраиваются огромные очереди желающих уехать на электричке в Дербент. Они также призвали увеличить число вагонов в пригородных поездах этого направления. В тот же день министерство транспорта и дорожного хозяйства (Минтранс) Дагестана отчиталось, что принято решение об увеличении числа вагонов в поездах.

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Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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