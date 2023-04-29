Алексей Дымовский осужден по делу о перевозке тротила

29 апреля 2023, 05:43

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Суд в Новороссийске приговорил бывшего полицейского Алексея Дымовского, задержанного с шестью килограммами тротила, к году и восьми месяцам колонии-поселения и постановил засчитать этот срок отбытым с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года бывший майор полиции Алексей Дымовский был арестован в Новороссийске по подозрению в перевозке тротила. Он утверждал, что тротил был вещдоком, который силовики выбросили в овраг вместо того, чтобы уничтожить. 16 января Дымовский был обвинен по другой статье - в призывах к экстремизму. После того как из дела исчезли свидетельства невиновности Дымовского, защита добилась возвращения дела прокурору. Тогда же, в августе 2020 года, Дымовский был переведен из СИЗО под домашний арест. 17 мая суд 2021 прекратил уголовное дело против Дымовского. Он заявил, что потребует компенсации за 10 месяцев ареста в изоляторе. Защита потребовала вернуть Дымовскому право на реабилитацию, однако в июне 2022 года Краснодарский краевой суд отменил постановление нижестоящего суда о прекращении дела Дымовского.

Октябрьский районный суд Новороссийска осудил бывшего майора МВД Алексея Дымовского по делу о перевозке тротила. Суд счел его виновным и приговорил к году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. При этом суд постановил засчитать назначенный срок отбытым с учетом времени, проведенном Дымовским в СИЗО, пишет 28 апреля "Коммерсант" со ссылкой на бывшего силовика.

Помимо срока в колонии-поселении суд также оштрафовал Дымовского на пять тысяч рублей.

В карточке на сайте суда указано, что дело Дымовского поступило на рассмотрение 30 июня 2022 года. Его рассмотрение неоднократно откладывалось по различным причинам, последнее заседание состоялось 28 апреля.

Дымовскому было предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации 1 , максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

До задержания Дымовский записал серию видео, в которых пояснил, что едет добровольно сдать силовикам "тротил, при помощи которого <...> задумывал <...> привести народ к власти". По мнению супруги Дымовского Анны Захаровой, силовики задержали его, чтобы избежать ответственности за оставление опасных веществ в общедоступном месте. Обвинение Дымовского по статье о призывах к экстремизму основано на видеоролике, записанном самим активистом еще в 2016 году, когда он и нашел тротил в лесополосе под Новороссийском. "Мне так и хотелось применить этот тротил", – говорит Дымовский, поясняя, что винил президента в продаже земель иностранным государствам и законах, "которые выпускаются против народа". "Но в какой-то момент я понял, что его нельзя в этом обвинить", – говорит Дымовский в кадре.

Алексей Дымовский стал широко известным после того, как 5 ноября 2009 года выступил с открытым видеообращением к председателю правительства и офицерам России, заявив о злоупотреблениях в полиции. Он был уволен из органов внутренних дел "за клевету" и создал общественное движение "Белая лента", говорится в биографии Алексея Дымовского, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

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