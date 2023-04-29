29 апреля 2023, 04:44

Суд обязал прокуратуру Грузии возместить моральный ущерб фигурантам "дела фотографов"

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Тбилисский городской суд обязал прокуратуру выплатить компенсацию морального ущерба фигурантам "дела фотографов" Натие и Ираклию Геденидзе, Зурабу Курцикидзе и Георгию Абдаладзе, которые были обвинены в шпионаже в пользу России.

Как писал "Кавказский узел", фотограф пресс-службы президента Грузии Ираклий Геденидзе, его супруга, фотограф Натела (Натия) Геденидзе, фоторепортер европейского фотоагентства EPA Зураб Курцикидзе и фотограф Георгий Абдаладзе были арестованы 7 июля 2011 года. Они были признаны судом виновными в шпионаже в пользу России и получили условные сроки, но 30 марта 2013 года Агентство пробации Грузии сняло с них судимость.

Тбилисский городской суд обязал прокуратуру возместить моральный вред задержанным по "делу фотографов", сообщил 28 апреля "Нетгазети" со ссылкой на фотографа, одного из фигурантов дела Ираклия Геденидзе.

По словам Геденидзе, решение суда является прецедентным, так как ранее в грузинском правосудии не было случаев, когда суд обязывал прокуратуру возмещать потерпевшим моральный ущерб. При этом он также отметил, что важен не размер компенсации, а сам факт принятия такого решения.

Компенсацию прокуратура должна выплатить четверым фигурантам дела - Георгию Абдаладзе, Зурабу Курцикидзе, Ираклию Геденидзе и Натие Геденидзе.

Отметим, что в декабре 2016 года прокуратура приняла решение о пересмотре обвинительных приговоров. Ведомство рассекретило все основные материалы и документы дела.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в 2017 году по "делу фотографов" были осуждены высокопоставленный чиновник грузинской контрразведки Давид Девнозашвили и начальник тюрьмы Александр Мухадзе. Девнозашвили был приговорен к 4,5 годам, Мухадзе - к полутора годам лишения свободы. В 2018 году апелляционный суд оставил приговор в силу.

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Примечание:

"В Грузии произошло столкновение представителей "Грузинской мечты" и партии "Единое национальное движение", "В Грузии две газеты поддержали арестованных фотографов публикацией черных квадратов вместо фото", "Манджгаладзе: "дело фотографов" не связано с разгоном митинга в Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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