Артур Мирзоян рассказал об обстоятельствах нападения

29 апреля 2023, 01:47

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Возбуждено уголовное дело по факту нападения на главу организации "Армянская община Грузии" Артура Мирзояна, которое произошло во время подготовки к шествию в годовщину геноцида армян в Османской империи. По словам Мирзояна, шествие прошло без инцидентов, в нем приняли участие около тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля глава организации "Армянская община Грузии" Артур Мирзоян пожаловался на то, что на него напали три человека и избили. Нападение он связал со своей общественной деятельностью, в частности, с запланированным маршем в связи со 108-й годовщиной геноцида армян.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на главу «Армянской общины Грузии» Артура Мирзояна. К настоящему времени информации о ходе следствия нет.

Корреспонденту "Кавказского узла" Артур Мирзоян рассказал 28 апреля об обстоятельствах инцидента. По его словам, произошло это в сумерках, примерно в 18-00 - 18.30 по местному времени. Мирзоян возвращался домой, когда на безлюдной улице, недалеко от дома, напали на него три человека в масках. Двое избивали, а третий снимал происходящее на мобильный телефон.

«Я возвращался домой раньше, чем обычно, когда из укрытия вышли три человека в масках, окликнули по имени и всматривались в лицо. Только после этого они подскочили и стали избивать. Удары были такие, чтобы свалить с ног и отключить. Я упал, меня стали бить по голове и животу, но я быстро поднялся и смог выскользнуть из одежды, за которую они ухватились. Все продолжалось примерно минуту», - поделился он воспоминаниями.

По его словам, после инцидента он вернулся в офис, расположенный неподалеку, и вызвал полицию. От медицинской помощи отказался, несмотря на полученную рану ноги. Полицейские изучают множество камер наружного видеонаблюдения, установленных у действующих и строящихся гостиниц, расположенных на улице, где произошло нападение, но результатов расследования пока нет.

Мирзоян нападение связал с подготовкой к шествию в годовщину геноцида армян в Османской империи, так как конфликтные ситуации в связи с другими сферами его жизни исключены. «Я это связываю с подготовкой к шествию в годовщину геноцида, в других сферах жизни у меня ничего такого нет... Перед избиением достали мобильный телефон и начали снимать, значит, кому-то должны были отчитаться», - сказал он.

По его словам, факельное шествие провели 24 апреля в центре города, инцидентов не было. За ходом акции, в которой приняли участие до тысячи человек, следили сотрудники полиции.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Глава неправительственной организации «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян обратил внимание, что, пока следствие не завершено, нельзя строить предположения, так как неизвестны мотивы нападения, которые могут быть и личными.

«Но на поверхности лежит то, что нападение произошло перед годовщиной геноцида и подготовкой к шествию», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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