Спор о дате Ураза-байрама спровоцировал противостояние в Кизляре

28 апреля 2023, 22:50

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Разногласия о дате празднования Ураза-байрама послужили поводом для требования сместить имама мечети в Кизляре Саидгусейна Гусейнова, чье противостояние с муфтиятом Дагестана длится не первый год.

Как писал "Кавказский узел", центральная джума-мечеть Кизляра в лице ее имама Сагидгусейна Гусейнова в октябре 2021 года изъявила желание войти в состав Духовного управления мусульман России. Решение о переходе джума-мечети под юрисдикцию ДУМ России связано с противостоянием местных общин с муфтиятом республики, заявили аналитики.

29 мая 2022 Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Кизлярского райсуда, который отказал в иске муфтията Дагестана к имаму джума-мечети Кизляра Сагидгусейну Гусейнову. Религиозная организация требовала признать слова Гусейнова, сказанные на пятничной молитве, оскорбляющими деловую репутацию.

В ночь на 28 апреля в Telegram-каналах, в частности, "Доу" были опубликованы видеоролики, из Кизляра. Из видеозаписей следует, что в вечернее время 27 апреля у мечети в Кизляре собралось множество людей.

Очередной виток конфликта между последователями муфтията Дагестана и представителями центральной мечети Кизляра случился на фоне выступления одного из представителей мечети, который раскритиковал тех, кто сделал замечание верующим, праздновавшим Уразу-байрам 22 апреля — на день позже объявленной муфтиятом Дагестана даты праздника, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" знакомый с ситуацией журналист.

Предысторией конфликта послужил комментарий со стороны жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой в адрес тех, кто на день позже начал отмечать праздник , ссылаясь на нормы по шафиитскому мазхабу (правовая школа в исламе, основателем которой является Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии, – прим. "Кавказского узла"), отметил журналист, указав, что сам он не видел этого комментария.

Мазхабами называют религиозно-правовые школы, которые основаны на понимании имамом священных текстов Сунны и Корана, и среди которых одной из наиболее популярной и распространенной особенно в России является именно шафиитский мазхаб, говорится на сайте исламской онлайн-академии "Медина".

Позднее во время проповеди один из функционеров мечети упомянул об этом, не указывая имен. Сторонники муфтията восприняли это как обращение в адрес жены муфтия и собрались на окраине Кизляра в подконтрольной муфтияту мечети с призывами сместить Гусейнова с поста имама, рассказал он. По его данным, большинство людей, выступавших за смещение Гусейнова, приехали из различных городов республики. На ситуацию отреагировали представитель муфтията и помощник главы Дагестана Сергея Меликова, которые успокоили собравшихся и призвали их разойтись.

Имам мечети Кизляра Саидгусейн Гусейнов добровольно подъехал в отдел полиции и позднее вернулся домой. "Сейчас в Кизляре все спокойно. Пятничная молитва проходила в обычном режиме", - отметил источник.

Косвенное оскорбление в адрес жены муфтия выступает лишь формальной причиной смещения Гусейнова с поста имама, считает источник. "Критика Гамзатовой - это лишь повод для того, чтобы снять имама и взять под контроль саму мечеть", - считает он.

У муфтията Дагестана есть давние претензии к кизлярской мечети, и именно к имаму, так как ни сама мечеть, ни посещающие ее мусульмане, ни имам культового сооружения неподконтрольны муфтияту республики, рассказал источник. "Конфликт достаточно длительный и то, что ранее имам решал уйти под юрисдикцию российского муфтията является следствием этого конфликта",- пояснил он. При этом он он не знает, была ли закончена процедура вхождения мечети в российский муфтият.

Ранее муфтият Дагестана подавал иск против этого имама о защите чести и достоинства и предпринимал несколько попыток сместить Гусейнова, напомнил источник. Он подчеркнул, что имам кизлярской мечети являлся сторонником "ашаритского течения" (сообщество дагестанцев-сторонников религиозно-догматической школы Ашари. Данное сообщество не является салафитским, но не относится к муфтияту Дагестана, хотя находится на одной идеологической платформе с ним - прим. "Кавказского узла") По словам источника, Саидгусейн Гусейнов был активным участников процессов, связанных со сменой имама в селе Агвали.

16 августа 2021 года в селе Агвали Цумадинского района Дагестана произошла драка между имамом местной мечети и одним из жителей. В село прибыли вооруженные силовики, а полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить массовую драку. Жители села самостоятельно, без участия представителей муфтията Дагестана, провозгласили нового имама - Магомедсайгида Кадимагомедова. 20 августа на окраине села собралось множество автомобилей. Приехавшие на них люди объявили, что муфтият согласовал назначение имамом не Кадимагомедова, а выходца из другого села. Агвалинцы собрались дать приезжим отпор, на место были стянуты десятки полицейских. Вечером того же дня совет религиозных деятелей принял решение о переводе в Агвали имама селения Верхнее Гаквари Юсупа Гаджиева. После этого сотни местных жителей собрались в центральной мечети Агвали, которая была закрыта в течение нескольких дней. 21 августа Гаджиев приступил к исполнению обязанностей имама в Агвали. Подробнее о причинах конфликта говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Конфликт в Агвали: джамаат против муфтията".

В Кизляре две мечети, одна из никоторых вместимостью 15 тысяч человек контролируется представителями ашаритского вероубеждения, а меньшая мечеть, расположенная на окраине города, находится под контролем муфтията Дагестана, рассказал один из жителей Кизляра по имени Ахмед.

Несмотря на то, что мечеть, где имамом является Гусейнов, крупнее и ее посещают большинство мусульман города, представители муфтията считают "главной городской мечетью" ту, которая меньше и находится на окраине Кизляра, рассказал житель города. По его словам, мечеть, где работает имамом Гусейнов, посещают как ашариты так и представители других течений. Однако последователи муфтията Дагестана не посещают данную мечеть "целенаправленно", считает Ахмед.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что месяц Рамадан в 2023 году наступает с заходом солнца 22 марта, а Ураза-байрам состоится 21 апреля.

Конфликт последователей муфтията с центральной мечетью города и ее имамом Гусейновым достаточно давний, рассказал житель города. Он подтвердил, что причиной для обострения ситуации стали разногласия среди мусульман по поводу первого дня Ураза-байрама. Последователи шафиитского мазхаба, которыми являются представители ашаритов, решили праздновать первый день 22 апреля, то есть на день позже, чем объявил официальный муфтият. Ахмед согласился, что главная цель обострения конфликта - попытка установить контроль над мечетью , сместив Гусейнова с поста имама.

Ранее на Северном Кавказе бывали споры о дате начала праздника – в частности, в Дагестане в некоторые годы его отмечали на день позже, чем в других регионах. То же самое касалось и самого Рамадана - перенос даты начала девятого месяца мусульманского лунного календаря неоднократно принимало и Духовное управление мусульман Чечни, поскольку, по мнению алимов республики, серп молодой Луны, знаменующий начало священного месяца, в республике можно было увидеть позже, чем в остальных регионах СКФО.

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