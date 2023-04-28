Власти Нагорного Карабаха сообщили об обстреле мирного жителя

28 апреля 2023, 17:50

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Тракторист был обстрелян со стороны Азербайджана при проведении работ в гранатовом саду близ села Нахичеваник Аскеранского района, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с начала 2023 года до 27 апреля МВД Нагорного Карабаха зафиксировало 17 случаев обстрела сел и мирных жителей с азербайджанской стороны. Инфоштаб Нагорного Карабаха отметил, что обстрелы участились с началом весенних полевых работ. Российские миротворцы периодически сообщают о зафиксированных в Нагорном Карабахе случаев нарушения режима прекращения огня, не приводя подробности инцидентов. О двух таких случаях в Мартакертском и Аскеранском районах сообщалось 19 апреля, еще об одном случае - 9 апреля.

Сегодня в Аскеранский РОВД поступило сообщение главы общины Нахичеваник Севака Петросяна о том, что при проведении сельскохозяйственных работ близ села местный житель подвергся обстрелу, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха со ссылкой на МВД непризнанной республики.

Обстрел произошел сегодня около 11.05 (10.05 мск), Житель Аскерана Артур Рамазян при проведении сельскохозяйственных работ на тракторе "Беларусь 82" в гранатовом саду близ села Нахичеваник, около 11.05 (10.05 мск) был обстрелян из стрелкового оружия с азербайджанских боевых позиций. Сельчанин прекратил сельхозработы, указано в Telegram-канале Инфоштаба.



Сообщение об обстреле было передано российским миротворческим силам, говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана к 17.40 мск не прокомментировало это сообщения на своем сате и в соцсетях.

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