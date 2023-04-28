Разъяснения чиновников не удовлетворили жителей Куруша

28 апреля 2023, 17:05

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Жители села Куруш могут беспрепятственно находиться на землях нацпарка "Самурский", в том числе и заниматься сельским хозяйством, пояснили в Минприроды Дагестана. Сельчане отметили, что в ходе встречи с чиновниками, которая прошла в селе, не получили ответы на свои вопросы, в частности о том, что местные жители не могут регистрировать недвижимость на территории, которая относится к нацпарку.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля жители села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе республики Сергею Меликову с жалобой, что местные власти необоснованно передали нацпарку "Самурский" земли, на которых они пасли скот. Животноводство является единственным доходом сельчан, подчеркнули авторы обращения. 25 апреля жители села Куруш, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, также записали видеообращение к Путину с жалобой на необоснованный отъем у сельчан земель. 26 апреля представители власти встретились с местными жителями, которые ранее пожаловались президенту России Владимиру Путину на необоснованную передачу пастбищных земель в пользу нацпарка "Самурский". Районная администрация отчиталась, что итогам встречи принято решение пересмотреть границы нацпарка с учетом пожеланий сельчан.

Куруш – селение в Докузпаринском районе Дагестана. Является самым высокогорным - 2565 метров над уровнем моря поселением Кавказа и Европы, говорится в опубликованной на сайте села информации. Проживают в нем лезгины. Численность населения – около тысячи человек. Они, в основном, занимаются животноводством. В селе имеются школа, клуб, ФАП.

Национальный парк "Самурский" был создан постановлением правительства России в декабре 2019 года. В ноябре 2021 года Минприроды России утвердило положение о национальном парке. Создание национального парка связано с необходимостью сохранения и восстановления биологического разнообразия, уникальных природных комплексов и объектов бассейна реки Самур, обеспечение условий их рационального использования в рекреационных, научных и эколого-просветительских целях, говорится на сайте национального парка. "Создание национального парка «Самурский» позволило создать условия для сохранения более 200 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Всего на территории нацпарка встречается 59 редких и исчезающих видов птиц, что составляет 95% от всех редких и охраняемых видов птиц, занесенных в Красную книгу Дагестана", - сказано в публикации.

Положением о национальном парке "Самурский" предусмотрена возможность беспрепятственного пребывания в кластере "Шалбуздаг" всех правообладателей земельных участков, находящихся в границах национального парка, а также жителей сел Усухчай, Каладжух, Каракюре, Микрах-Казмаляр, Куруш, Микрах, Мискинджа, Текипиркент Джаба, Ахты, Куркал, Смугул, Ухул и Фий, и их близких родственников, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минприроды Дагестана.

На 82% территории кластера разрешены основные виды традиционной хозяйственной деятельности местного населения, в частности выпас скота и сенокошение, отметили в ведомстве. "На более 55% территории кластера разрешаются осуществление любой сельскохозяйственной деятельности, размещение временных сооружений и иных объектов инфраструктуры пастбищного животноводства, организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, развитие народных и художественных промыслов, сбор отходов производства, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередач", - сообщил представитель Минприроды республики.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев рассказал, что инициативная группа села Куруш приезжала к нему в Общественную палату с обращением от имени жителей по ситуации с национальным парком. Обращение от жителей поступило также в общественный совет министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана. После этого Хадулаев посетил Куруш, где провел встречи с местными жителями. "Курушцы не только против изменения границ, но против самого парка на их территории, так как отбираются их земли. Жители села спрашивали: когда, где и кем проводились слушания? Нет протокола собрания, видеосъемки, заблаговременного оповещения жителей села о слушаниях", - сообщил Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновники не озвучили никаких доводов по изменению границ национального парка в пользу сельчан, рассказал принимавший участие во встрече с представителями власти житель села Мамед Рамазанов. Он уточнил, что никаких слушаний и схода жителей ранее по изменению границ национального парка не проводилось.

"Глава Докузпаринского района пообещал, что изменения границ парка не будет. Представитель национального парка заявил, что прав жителей села никто ущемлять не будет, но земля принадлежит парку. Мы обратили внимание, что не можем регистрировать право собственности на приусадебные и другие участки. Я показал на карте, что красным цветом обведена зона национального парка, и там бывшие сельские земли", - сказал Рамазанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что изменение границ национального парка сделано для того, чтобы в дальнейшем эти земли распределить "под нужные цели" под аффилированные проекты чиновников. Он добавил, что люди не удовлетворены встречей с чиновниками, которые не ответили на поставленные вопросы. "Все население Куруша не согласно раздавать земли предков. Будем стоять до конца, будем обращаться к президенту, в суды, прокуратуру России. Что нам остается делать? Все оставить, и переселиться на равнину?", - говорит Рамазанов.

Напомним, в Дагестане остается актуальной проблема с населенными пунктами, расположенными на землях отгонного животноводства. В июле 2022 года Конституционный суд республики счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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