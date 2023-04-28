Ирина Дадаш. Фото: управление Судебного департамента в Краснодарском крае/Youtube

28 апреля 2023, 13:45

Кубанская судья Ирина Дадаш отпущена из изолятора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Верховный суд отпустил из СИЗО обвиняемую в мошенничестве судью из Краснодарского края Ирину Дадаш, она переведена под домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", по версии следствия, Ирина Дадаш в 2019 году получила почти 36 миллионов рублей за обещание помочь прекратить уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве сотрудников филиала Адыгейского государственного университета. При этом она не имела возможности повлиять на ход расследования и не собиралась этого делать, а полученные деньги присвоила. В марте 2020 года Дадаш была лишена статуса судьи, а в сентябре 2021 года арестована по подозрению в мошенничестве. В январе она была оставлена под стражей.

Решение Верховный суд вынес 20 апреля, говорится в распространенном сегодня релизе пресс-службы суда. Ирина Дадаш находилась в СИЗО с сентября 2021 года. Верховный суд России решил, что следствие не предъявило оснований для жесткой меры пресечения, поэтому Дадаш отпущена под домашний арест. В решении сказано, что суд, продлевая решение об продлении срока ареста, ссылался только на наличие оснований полагать, что обвиняемая может скрыться, однако не было оценки оснований для такого вывода.

Под домашним арестом Дадаш будет находиться до 20 июня. Ей нельзя общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать интернет и средства связи, цитирует релиз "Юга.ру".

Напомним, Ирина Дадаш обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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