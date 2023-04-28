Дело украинских пленных передано в ростовский суд

28 апреля 2023, 11:36

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В Южный окружной военный суд в Ростове поступило новое дело в отношении украинских военнопленных. Они обвинены в участии в террористическом сообществе.

Обвинения предъявлены Ивану Безлепкину, Юрию Макаренко, Глебу Петруке, Владимиру Пузанову и Дмитрию Рейвахе.

22-летний Дмитрий Рейвах попал в плен в первые недели специальной военной операции. Вместе с ним был взят в плен и 30-летний капитан Глеб Петрук, начальник отделения подготовки батальона "Донбасс". В этой же группе был пленен механик-водитель батальона "Донбасс", 30-летний Юрий Макаренко, информирует сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

27 апреля материалы дела были переданы на рассмотрение судье Игорю Костину, говорится в карточке дела на сайте суда.

Отметим, что ч 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 21 апреля суд в Ростове-на-Дону приговорил к 3,5 года колонии гражданина России, 34-летнего старшего стрелка батальона морской пехоты ВСУ, признав его участником экстремистской организации.

В марте Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар"** Денису Мурыге***, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании.

Денис Мурыга был задержан на границе с Украиной в Ростовской области. 13 октября 2022 года стало известно, что его дело поступило в военный суд. 9 ноября в суде Мурыга признал вину. Дело Мурыги расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, хотя батальон "Айдар" вошел в структуру сухопутных войск вооруженных сил Украины. Мурыга подозревается по этой статье УК РФ в связи с его службой в батальоне в период, когда "Айдар" еще не был частью украинской армии, разъяснили в мае 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Напомним, что Рамзан Кадыров в сентябре побеседовал с тремя украинскими военнопленными, которые были оставлены в Грозный по решению детей главы Чечни. Юристы указали тогда, что если видео встречи главы Чечни с украинскими пленными записано без их согласия, то это нарушает права военнопленных, а перевозка пленных недопустима без сопровождения военной полиции.

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