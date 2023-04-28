Суд лишил пенсионерку жилья в Сочи из-за слишком маленькой доли в домовладении

28 апреля 2023, 08:43

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Апелляционная инстанция оставила в силе решение сочинского суда о лишении пенсионерки Нины Мамакиной права на часть домовладения и земельного участка. По мнению суда, одна комната пенсионерки в общем доме - слишком маленькая для проживания. В получении этого участка в престижном месте заинтересован влиятельный депутат, предположила женщина.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Лазаревского райсуда Сочи о лишении жилья пенсионерки Нины Мамакиной. Суды пришли к выводу, что пенсионерка купила слишком маленькое помещение, а значит, жить там не собиралась, а хотела извлекать доход, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Нина Мамакина.

По словам пенсионерки, она купила в Сочи треть домовладения и треть участка, заплатив за это 1,7 миллиона рублей. Переехать ближе к морю ей как инвалиду первой группы, рекомендовали врачи.

Информацию о продаже части домовладения она нашла на «Авито». Связалась с продавцом, Александром Киреевым – одним из трех наследников умершей хозяйки домовладения - и договорилась о покупке. Договор купли-продажи, по словам женщины, был оформлен в установленном порядке.

Площадь домика 17,7 квадратных метра, площадь участка 332 квадратных метра. Мамакина купила одну треть дома, то есть 5,9 квадратных метра, и, по ее словам, этого ей хватило бы на первое время для проживания. В дальнейшем была возможность расширить домик.

Покупку доли в наследственном имуществе она согласовала с двумя другими наследниками - Ольгой Елизаровой и Сергеем Елизаровым. Те не возражали. Договорились, что Нина Мамакина займет комнату поменьше. Пенсионерка согласовала с ними также проведение межевых работ по установлению границ земельного участка, чтобы произвести его раздел.

Однако, по словам пенсионерки, в дальнейшем Ольга Елизарова перестала отвечать на ее звонки, межевые работы так и не были завершены. А когда в начале 2022 года Мамакина приехала в Сочи, на территории домовладения находились люди, которые не пустили пенсионерку, сославшись на указание влиятельного человека, занимающего должность депутата.

Пенсионерка предположила, что этот депутат заинтересован в приобретении домовладения, расположенного в престижном месте - прибрежной зоне поселка Дагомыс, и планирует снести его и построить гостиницу или другой коммерческий объект.

12 апреля 2022 года Нина Мамакина обратилась в Лазаревский райсуд Сочи с исковым заявлением о том, чтобы ей не препятствовали в пользовании земельным участком, и о вселении в принадлежащую ей часть жилого дома.

В свою очередь в суд обратилась Ольга Елизарова со встречными исковыми требованиями о признании доли пенсионерки в доме и участке незначительными, прекращении ее права собственности с предоставлением ей денежной компенсации.

По словам пенсионерки, сами Елизаровы в суд ни разу не явились, их интересы представлял юрист, который работает также с депутатом, представители которого не пустили ее в дом.

"В ходе рассмотрения дела вышеуказанный депутат предложил Мамакиной денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей за ее долю, якобы от Ольги Елизаровой. При этом он открыто говорил, что это имущество он заберет себе, и сделает это на основании судебных решений", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мамакиной Анна Ненашева.

Лазаревский райсуд постановил прекратить право собственности Мамакиной на долю в доме и участке и выплатить ей компенсацию в 900 тысяч рублей. Суд в решении сослался на то, что Мамакина «в доме не проживала, не вселялась, земельным участком не пользовалась, из чего следует, что существенного интереса в использовании имущества, кроме как получения дополнительного дохода, у нее не было».

Адвокаты Мамакиной Анна Ненашева и Екатерина Чайковская обжаловали решение в краевом суде, но он оставил решение без изменения.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, говорится в карточке дела на сайте Краснодарского краевого суда. Заседание состоялось 18 апреля. Истцом значится Елизарова О. И. Подробности дела в карточке не опубликованы.

"Этот домик для меня является единственным жильем. Я приобрела его, чтобы провести остаток жизни здесь, в условиях морского климата в силу имеющихся у меня заболеваний. Суды нарушили гарантированное мне Конституцией России право на жилище. В угоду влиятельному человеку они нарушили мои конституционные права", - высказала мнение Мамакина.

Пенсионерка уверена, что, хотя формально с ней судилась Ольга Елизарова, на самом деле за этим делом стоит депутат. "Суд встал на сторону сильного. Что им интересы какой-то пенсионерки? Я для них маленький человек", - сказала она, отметив, что в настоящее время проживает в гараже.

Незначительность доли в праве собственности на неделимое жилое помещение не может служить безусловным основанием к прекращению права собственности, и суды приняли решение, которое противоречит закону и Конституции, считает и Анна Ненашева. Адвокаты обжаловали решение в кассационном суде, отметила она.

Комментариями от Ольги Елизаровой относительно решений судов и версии Нины Мамакиной "Кавказский узел" пока не располагает.

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