Власти Нагорного Карабаха анонсировали субсидии на свет и газ

28 апреля 2023, 04:54

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Программа по субсидированию платы за коммунальные услуги предназначена для семей из уязвимых социальных категорий, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян. В условиях блокады помощь требуется всем жителям, заявили опрошенные "Кавказским узлом" степанакертцы.

Как писал "Кавказский узел", на фоне блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе периодически прекращается подача газа жителям. Из-за проблемы с газоснабжением в Степанакерте возросла нагрузка на электросети, и часто прекращается также подача электричества. Из-за длительного аварийного отключения света 20 апреля власти перенесли рабочий день, с 21 апреля в регионе возобновились веерные отключения. Жители Нагорного Карабаха еще в начале апреля заявили о проблемах с оплатой коммунальных услуг: из-за блокады многие лишились дохода и столкнулись с угрозой отключения света за неуплату.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга.

Правительство Нагорного Карабаха анонсировало единовременную финансовую помощь с оплатой электроэнергии и природного газа некоторым жителям региона. Субсидию получат представители шести социальных групп, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

«Люди, лишившиеся работы в результате блокады Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), получат финансовую помощь в размере 20 тысяч драмов, инвалиды – по 20 тысяч драмов, одинокие пенсионеры – по 20 тысяч драмов 1 , семьи, воспитывающие четырех и более детей, – 50 тысяч драмов 2 , матери-одиночки получат помощь в размере 20 тысяч драмов, каждому члену семьи вынужденного переселенца – по 10 тысяч драмов 3 », - написал Нерсисян на своей странице в соцсети вечером 26 апреля.

В Инфоштабе Нагорного Карабаха отметили, что подача газа из Армении отключена полностью с 21 марта, а электроэнергия из Армении не поступает в регион с 9 января.

«Учитывая, что объемы внутреннего производства электроэнергии намного меньше, чем потребление, а водные ресурсы Сарсангского водохранилища постепенно сокращаются, с 10 января республика перешла на веерные отключения. На сегодня проводится 3-часовое веерное отключение вместо 6-часового зимой и в начале весны», - сообщил представитель Инфоштаба корреспонденту "Кавказского узла".

Финансовую поддержку для оплаты электричества и газа должны получить все семьи, а не только отдельные социальные группы, считает житель Степанакерта Аршак Петросян.

«Тем семьям, где два или три ребенка, тоже трудно. Помощь должны получить также все пенсионеры по старости: за месяцы блокады все слишком подорожало, не только продукты, а пенсия не изменилась. В условиях блокады надо помогать всем семьям, которые жили или живут от зарплаты к зарплате», - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Работник частного сектора Нина Габриелян также считает, что поддержку должны получить все семьи с детьми, независимо от их количества. «Многодетные семьи получают детское пособие от государства, а тем семьям, где из-за блокады кормилец стал безработным, приходится трудно, даже если у них один или два ребенка», - отметила она.

«Все простые семьи, у которых единственным доходом была зарплата, испытывают те же трудности, что и семьи социальных групп. Помогать надо всем одинаково. Мои родители пенсионеры, но в условиях блокады трудно прожить на эту пенсию. Я не могу помочь им, так как наше предприятие закрыли из-за блокады. Очень трудно приходиться пожилым людям, независимо от того, одиноки они или нет», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Гоар.

Жительница Степанакерта, вынужденная переселенка Цовинар назвала ощутимой поддержкой анонсированные властями субсидии. Предприятие, где женщина работала вместе с супругом, закрылось на фоне блокады, при этом расходы семьи выросли: продукты сильно подорожали, а для отопления жилья пришлось приобрести печь и дрова. «Моя многодетная семья проживает на съемной квартире, часть оплаты за жилье выплачивает государство, однако в условиях блокады столкнулись с финансовыми проблемами», - рассказала она.

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