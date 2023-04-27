27 апреля 2023, 20:36

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Московский суд вынес решение о ликвидации Центра "Сова"*, занимающегося проблемами ксенофобии и национализма.

Мосгорсуд сегодня удовлетворил иск Минюста о ликвидации Региональной общественной организации Центр "Сова"*, сообщил центр на своем сайте. "Наше ходатайство с просьбой отложить разбирательство до того момента, как Гагаринский районный суд рассмотрит встречный иск к московскому управлению Минюста, удовлетворено не было. Формальным поводом для ликвидации "Совы" стало проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае — Москвы) или участие в таковых", - говорится в публикации.

Суд не согласился с аргументами защиты, что участие в мероприятиях вне Москвы не является нарушением закона. а ликвидация центра не является адекватной мерой. Решение Мосгорсуда будет обжаловано. "Пока решение о ликвидации не вступило в законную силу, "Сова"* продолжает работу", - сообщили правозащитники.

Как следует из информации на сайте суда, иск поступил в суд 17 марта, состоялись два заседания, решение по делу было вынесено сегодня.

Центр "Сова"* занимается проблемами национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политического радикализма, вопросами «(не)укоренения либеральных ценностей и (не)соблюдения прав человека» в России. Центр был основан в октябре 2002 года группой сотрудников "Информационно-исследовательского центра "Панорама" и Московской Хельсинской группы, говорится на сайте организации.

20 декабря 2022 года стало известно, что Минюст подал в Мосгорсуд иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ). Поводом было названо участие региональной организации в мероприятиях в других регионах. МХГ сообщила, что Минюст решил ликвидировать организацию и запретить ее деятельность из-за наблюдений за судебными процессами и обращениям к органам власти за пределами московского региона. 25 января суд вынес решение о ликвидации организации. Адвокаты указали, что Минюст добился ликвидации Московской Хельсинкской группы на основании абсурдных доводов и придирок. Правозащитники подчеркнули, что в России усилилось давление на правозащитные организации, их пытаются маргинализировать в глазах общества.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября 2022 года кассационный суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"**, принятое Мосгорсудом 29 декабря 2021 года по иску прокуратуры Москвы и 5 апреля 2022 года поддержанное апелляционным судом. "Мемориал"** стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов**" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"**, указали правозащитники.

Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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* внесено в реестр иноагентов

** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.