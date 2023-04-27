27 апреля 2023, 18:45

На суде по делу ингушских активистов объявлен перерыв

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить ходатайство защиты об отводе судьи, председательствующего на рассмотрении апелляции по делу лидеров ингушского протеста. Продолжение слушаний намечено на 28 апреля.

Как писал "Кавказский узел", ингушские активисты на сегодняшнем заседании в Ставропольском краевом суде потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно, и заявили о самоотводе. Также защита потребовала отвода судей, однако суд отказался удовлетворить все ходатайства. 

Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года заключения. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. Ингушские активисты показательно получили длительные сроки за мирный протест, считают журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Во второй части сегодняшнего заседания ингушские активисты и их адвокаты потребовали отвода  председательствующего судьи,  в связи с его вмешательством в стратегию защиты. Судья в частности, требовал изменить запланированный защитой порядок выступлений осужденных и их адвокатов.  Однако суд после короткого совещания отклонил и это ходатайство.

Новое заседание по делу назначено на 10.30 мск 28 апреля, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

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Примечание:

"Правозащитники предложили ингушским активистам отказаться от бойкота суда", "Пражская полиция помешала акции в поддержку ингушских активистов", "Участница пикета в Ессентуках озвучила подробности задержания".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 апреля 2023, 18:18

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27 апреля 2023, 15:51

  • Ингушским активистам отказано в отводе судей и адвокатов по назначению

    Ингушские активисты на сегодняшнем заседании в Ставропольском краевом суде потребовали отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и адвокаты по назначению, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно, и заявили о самоотводе. Однако суд отказался удовлетворить эти требования и ходатайство защиты об отводе судей.

27 апреля 2023, 15:07

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