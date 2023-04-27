Защита мобилизованного жителя Знаменска заявила о фальсификациях в его деле

27 апреля 2023, 13:56

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Адвокат жителя Знаменска, который оспорил в суде мобилизацию в связи с расстройством психики, попросил суд назначить экспертизу документов воинской части. Рапорт и приказы, доказывающие, что мобилизованный самовольно покинул подразделение, имеют признаки фальсификации, убеждена защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 марта в Волгоградский гарнизонный военный суд поступило исковое заявление от жителя Знаменска Сергея С., который 28 сентября 2022 года был мобилизован в рамках частичной мобилизации. Сергей страдает рядом заболеваний, в том числе и психическими расстройствами. Истец требует от воинской части, к которой он прикомандирован, проведения обследования в военно-врачебной комиссии и признания его негодным к несению воинской службы. 28 марта после очередного судебного заседания Сергей С. был под конвоем доставлен в штаб дивизии.

43-летний Сергей С. закончил Серпуховский военный институт ракетных войск. Служил в Знаменске. В звании старшего лейтенанта был уволен с воинской службы из-за алкогольной зависимости. Работал таксистом. Страдал рядом хронических заболеваний. Из-за периодических запоев имел расстройство психики, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, был агрессивен к окружающим. Сергей проживал с родителями-пенсионерами. Своей семьи не имеет. 28 сентября 2022 года во время частичной мобилизации Сергей получил повестку. На полигоне Сергей продолжил выпивать. Его направили в военный госпиталь Волгограда для прохождения обследования у военного социального психолога.

Защита попросила суд назначить экспертизу документов

27 апреля в Волгоградском гарнизонном военном суде прошло третье заседание по иску жителя Знаменска Сергея С.

Сам он на суд не явился, так как, по словам его представителя Николая Луценко, проходил медицинское обследование в поликлиниках города Знаменска, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Луценко рассказал, что случилось с Сергеем после того, как он был под конвоем доставлен в штаб дивизии. "Его (Сергея С.) держали (28 марта) в клетке в штабе полка. Я вышел посмотреть, как его задерживают. Ко мне подбежал рядовой (назвал имя юриста штаба) и человек 10 солдат с разведбата с командиром. Хотели и меня арестовать. Но я имитировал звонок – громко сказал, что меня хотят захватить в плен", – рассказал Луценко корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Николая Луценко, у его подзащитного при аресте не отобрали сотовый телефон, и тот смог сфотографировать камеру, в которой его держали. Вечером того же дня Сергей вышел на связь с Луценко и сообщил ему, что его везут в "КамАЗе" в расположение другой воинской части. "В кабине капитан и четыре солдата вокруг него. Утром я к нему приехал, стал беседовать там с командиром полка. Суть беседы оглашать не буду. Но после этого Сергей "телепартировался" и с тех пор находится дома в Знаменске", – сказал Луценко.

На заседании Волгоградского гарнизонного военного суда председательствовал судья Виталий Киршенман. Присутствовали представитель истца Николай Луценко и юрист воинской части Роман Фролов. Остальные ответчики на заседание не явились. Луценко попросил суд приобщить к делу его заявление о подложности документов, представленных юристом воинской части Романом Фроловым. Он пояснил, что это произошло на судебном заседании, проходившем в Волгоградском гарнизонном военном суде 19 апреля. Юрист части представил два рапорта (от 1 февраля и 3 марта) и объяснительную записку заместителя командира взвода (от 3 марта).

"Все три документа изготовлены на одном компьютере, с рукописными числами и месяцами изготовления. Написаны одной ручкой. Считаю, что числа составления рапортов сфальсифицированы, изготовлены до суда дня за два. Как представитель административного истца Сергея С. я имею право проверить фальсификацию документов, представленных в суд", – заявил Николай Луценко.

Он попросил суд направить документы на экспертизу, а дело приостановить до получения результатов экспертизы. Суду Луценко сообщил, что заявление об этом он подал также начальнику Следственного отдела Волгоградского гарнизона. Представитель Сергея С. предложил провести экспертизу в РЭЦ "Альтернатива", в распоряжении которого имеется необходимое для этого оборудование и возбудить уголовное дело по части 1 статьи 303 УК РФ "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности".

Судья принял заявление Луценко, но пояснил, что это ходатайство преждевременно, так как не началось судебное исследование материалов документов. Затем юрист воинской части Роман Фролов представил выписки из приказа командира воинской части о мобилизации Сергея С. от 30 сентября 2022 года. Судья обнаружил в них печать "ДСП" (для служебного пользования) и объявил о закрытом характере заседания. После этого корреспондент "Кавказского узла" покинул зал.

После того как судебное заседание завершилось Николай Луценко сообщил корреспонденту "Кавказского узла" подробности сделанного им заявления о фальсификациях.

Адвокат пояснил, что 6 марта командир воинской части, к которой Сергей С. приписан, издал приказ №41 о самовольном оставлении им воинской части. Сделал это командир части на основании рапорта командира разведбата. Во время первого судебного заседания Луценко обжаловал этот приказ и попросил судью позволить ему ознакомиться с оригиналами приказа и поданных к нему рапортов, в которых их составители просят провести административное расследование факта самовольного оставления части Сергеем С.

"Приносят. Смотрю. Все четыре документа изготовлены одним компьютером. Подписи разные, а число авторучкой проставлено, один и тот же день – 03.03.2023. 21 апреля пишу заявление в следственный комитет о возбуждении уголовного дела за предоставление фальсифицированных документов в суд. Момент предоставления в суд фальсифицированных документов в суд является оконченным преступлением. Плюс экспертиза срока давности изготовления документов. Ответа из следственного отдела гарнизона пока нет", – рассказал защитник.

Луценко отметил, что его подзащитный был прикомандирован к батальону 20 февраля. Вот уже два месяца Сергей находится "за штатом", его должностные обязанности не определены.

"Какой статус у него? Не знаю. Ну, вольный слушатель, наверное. Его (Сергея) направили на ВВК, на судебно-психиатрическую экспертизу. Там написано: "прибудьте в медроту и получите направление на эту экспертизу от командира медроты". Такая судебно-психиатрическая экспертиза назначается не командиром медроты, а судом. Врач-психиатр, который проводит подобную экспертизу, должен иметь лицензию от Института имени Сербского (Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского). Никто в той медроте подобной лицензии не имеет", – пояснил Луценко.

Сейчас Сергей С. числится как лицо, самовольное оставившее часть. Но, по мнению его адвоката, такое возможно, если Сергей был ознакомлен с приказом №41, расписался в его получении, и у него есть еще время на обжалование приказа.

"Он не получал приказ, не расписывался в том, что был с ним ознакомлен, а потому не имел возможности его обжаловать. Где Сергей сейчас? Сейчас он находится в творческом запое, где-то там в Знаменске ходит по поликлиникам", – признался Николай Луценко.

Юрист назвал фальсификацию доказательств серьезным нарушением

Фальсификация поданных в суд доказательств является серьезным уголовным преступлением, отметил не связанный с делом Сергея С. юрист Сергей Иващенко.

"Наказывается (согласно части 1 статьи 303 УК РФ) штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

За самовольное оставление части или места службы Сергею С. грозит серьезное наказание, подчеркнул он. "Деяние, совершенное в период мобилизации в период вооруженного конфликта, продолжительностью свыше одного месяца, наказывается (согласно части 5 статьи 337 УК РФ) лишением свободы сроком от 5 до 10 лет", – уточнил юрист.

Иващенко пояснил, что поступок был совершен при стечении тяжелых обстоятельств и впервые, то Сергей, согласно статье 337 УК РФ, может быть освобожден от уголовной ответственности. "Но ему придется в суде доказывать, что обстоятельства, в которых он оказался, были действительно тяжелыми", – подытожил юрист.

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