27 апреля 2023, 12:55
Керченская переправа возобновила работу
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Движение паромов на Керченской переправе, приостановившей работу из-за непогоды, возобновлено.
Как писал "Кавказский узел", движение паромов на Керченской переправе было временно прекращено сегодня из-за тумана.
Керченская паромная переправа возобновила работу после остановки на несколько часов. По состоянию на 10:00 27 апреля, движение паромов осуществляется в штатном режиме, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Напомним, до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. Она возобновила работу после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани облачно, идет слабый дождь при температуре воздуха +16 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 28 апреля дождь продолжится, температура воздуха снизится до +12 градусов, скорость ветра - до 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
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Автор: "Кавказский узел"