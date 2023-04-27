Семь подозреваемых в причастности к экстремистам задержаны в Карачаево-Черкесии

27 апреля 2023, 12:29

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Семеро задержанных в Карачаево-Черкесии обвиняются в том, что намеревались передать своим единомышленникам в колониях мобильные телефоны.

По данным представителя МВД Ирины Вовк, подозреваемые "являлись приверженцами идеологии запрещенного в нашей стране движения, пропагандировали ценности и традиции криминального мира". При обыске у них найдены свертки с мобильными телефонами, сим-картами и зарядными устройствам, и квадрокоптеры. "Они были подготовлены для передачи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Установлены факты использования квадрокоптеров для транспортировки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. Беспилотники также изъяты", - сообщила Вовк.

В отношении задержанных возбуждено дело по статье о деятельности экстремистской организации (282.2 УК России), они заключены под стражу, говорится в сообщении, опубликованном 26 апреля на сайте "МВД медиа".