27 апреля 2023, 08:18

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Заслуженный артист Грузинской ССР, театральный режиссер и актер Евгений Басилашвили умер в Волгограде.

О том, что в Волгограде умер актер и режиссер, доцент Волгоградского государственного института искусств и культуры (ВГИИК) Евгений Басилашвили, сообщила выпускница ВГИИК Татьяна Глущенко.

"Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. <…> Царствие Вам небесное", – написала Глущенко 26 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Заслуженный артист Грузинской ССР Евгений Басилашвили с 1988-го по 1995 годы работал главным режиссером и художественным руководителем Волгоградского театра юного зрителя. С 1995-го года преподавал во ВГИИК, отметил "Коммерсант".

Басилашвили как постановщик поставил спектакли "Прощай, овраг", "Али-баба и сорок разбойников". Снялся в фильме "Давай поговорим" 1986 года, отметила 26 апреля на своем сайте газета "Культура".

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