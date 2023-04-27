27 апреля 2023, 08:18

Евгений Басилашвили умер в Волгограде

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Заслуженный артист Грузинской ССР, театральный режиссер и актер Евгений Басилашвили умер в Волгограде.

О том, что в Волгограде умер актер и режиссер, доцент Волгоградского государственного института искусств и культуры (ВГИИК) Евгений Басилашвили, сообщила выпускница ВГИИК Татьяна Глущенко.

"Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. <…> Царствие Вам небесное", – написала Глущенко 26 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Заслуженный артист Грузинской ССР Евгений Басилашвили с 1988-го по 1995 годы работал главным режиссером и художественным руководителем Волгоградского театра юного зрителя. С 1995-го года преподавал во ВГИИК, отметил "Коммерсант".

Басилашвили как постановщик поставил спектакли "Прощай, овраг", "Али-баба и сорок разбойников". Снялся в фильме "Давай поговорим" 1986 года, отметила 26 апреля на своем сайте газета "Культура".

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Примечание:

"Актер Баадур Цуладзе умер в Тбилиси", "В Грузии скончался артист театра и кино Отар Мегвинетухуцеси", "Скончался известный журналист и режиссер из Азербайджана Эдуард Джафаров".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 апреля 2023, 09:45

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