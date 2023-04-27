Власти признали справедливыми требования жителей Куруша

27 апреля 2023, 07:22

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В селе Куруш Докузпаринского района представители власти встретились с местными жителями, которые ранее пожаловались президенту России Владимиру Путину на необоснованную передачу пастбищных земель в пользу нацпарка "Самурский". По итогам встречи принято решение пересмотреть границы нацпарка с учетом пожеланий сельчан, отчиталась районная администрация.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля жители села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе республики Сергею Меликову с жалобой, что местные власти необоснованно передали нацпарку земли, на которых они пасли скот. Животноводство является единственным доходом сельчан, подчеркнули авторы обращения. 25 апреля жители села Куруш, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, также записали видеообращение к Путину с жалобой на необоснованный отъем у сельчан земель.

26 апреля представители власти провели встречу с жителями села Куруш по вопросу нацпарка "Самурский". Во встрече принимали участие заместитель главы по общественной безопасности Марат Крымов, начальник МО МВД России "Ахтынский" Эльдар Ибрагимов и глава села Куруш Таги Баширов, сообщила 26 апреля на своей странице во "ВКонтакте" администрация Докузпаринского района.

Также во встрече приняли участие глава комитета парламента Дагестана по нацполитике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Фирудин Раджабов, замминистра ЧС республики Джаруллах Маллаев, замминистра МЧС Дагестана Надим Велиханов, директор заповедника "Дагестанский" Курбан Куниев, уполномоченный управления внутренней политики АГиП Дагестана Физули Гасаев и главный специалист-эксперт дербентского отдела управления Росреестра Зейнуллах Мирзеханов.

В ходе встречи жители села Куруш выразили несогласие с тем, чтобы земли села были включены в состав нацпарка "Самурский", отметила администрация района.

"По нацпарку "Самурский" у курушцев было очень много вопросов, на которые отвечали, глава района Магомед Шамилов, директор государственного природного заповедника "Дагестанский" Курбан Куниев, Депутат Нацсобрания Дагестана Фирудин Раджабов. По итогам встречи, было принято решение заняться изучением вопроса и нахождения возможностей реорганизации границ нацпарка, с учетом пожеланий жителей", – сказано в сообщении.

Сообщение о том, что жители села Куруш добились пересмотра границ нацпарка было опубликовано сегодня ночью в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей. На 07.20 мск эта запись набрала 1676 отметок "нравится" и 132 комментария. Большая часть их авторов высказалась в поддержку сельчан.

"Не надо ущемлять простой народ, который живет за счет скотоводства. Сегодня если на это закроем глаза, очень скоро нам ограничения введут", – заявил umar_agasiev_.

"Жители этого села в основном живут за счёт скотоводства, а сейчас из-за этого парка их скоту не будет пастбищ", – отметил ziavudinow.

"Не стройте [нацпарк] раз люди не рады этому. Всегда мнение народа ставят на первое место в развитом обществе", – написал пользователь veuxaeuwmoxzuwcoenzarumcuve.

Напомним, в Дагестане остается актуальной проблема с населенными пунктами, расположенными на землях отгонного животноводства. В июле 2022 года Конституционный суд республики счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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