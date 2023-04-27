26 граждан Азербайджана эвакуированы из зоны боевых действий в Судане

27 апреля 2023, 06:27

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Граждане Азербайджана, эвакуированные из Судана в связи боевыми действиями, доставлены в Турцию и вскоре прибудут на родину, отчиталось министерство иностранных дел.

Власти Азербайджана при поддержке Турции смогли эвакуировать 26 граждан страны из Судана, где около двух недель продолжаются боевые действия. Азербайджанцы, эвакуированные через третью страну, вечером 26 апреля прибыли в Турцию, сообщил представитель азербайджанского МИД корреспонденту «Кавказского узла».

Бои между суданской регулярной армией и военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" начались 15 апреля. Командир СБП, генерал Мохамед Хамдан Дагало, рассредоточил своих бойцов по стране, что армия восприняла как угрозу. В Хартуме разрушено множество зданий, жители столичной агломерации испытывают трудности с доступом к еде и питьевой воде. К 26 апреля в результате боев погибли как минимум 459 человек, тысячи людей бежали из страны, сообщила "Русская служба Би-би-си".

«Правительство Азербайджана предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана, постоянно и временно проживающих в Судане, в связи с текущей ситуацией в этой стране», - говорится в сообщении, которое ведомство распространило 26 апреля.

МИД призвал граждан Азербайджана не ездить в Судан. Тем из них, кто может оставаться в этой стране, рекомендовано не посещать места вооруженных столкновений и скопления войск, а также не покидать свое жилье и другие безопасные места без особой надобности.

По вопросам эвакуации из Судана граждане могут связаться с ближайшим посольством Азербайджана в Египте по номеру горячей линии +201010271387, отметили в ведомстве.

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