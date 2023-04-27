27 апреля 2023, 06:27

26 граждан Азербайджана эвакуированы из зоны боевых действий в Судане

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Граждане Азербайджана, эвакуированные из Судана в связи боевыми действиями, доставлены в Турцию и вскоре прибудут на родину, отчиталось министерство иностранных дел.

Власти Азербайджана при поддержке Турции смогли эвакуировать 26 граждан страны из Судана, где около двух недель продолжаются боевые действия. Азербайджанцы, эвакуированные через третью страну, вечером 26 апреля прибыли в Турцию, сообщил представитель азербайджанского МИД корреспонденту «Кавказского узла».

Бои между суданской регулярной армией и военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" начались 15 апреля. Командир СБП, генерал Мохамед Хамдан Дагало, рассредоточил своих бойцов по стране, что армия восприняла как угрозу. В Хартуме разрушено множество зданий, жители столичной агломерации испытывают трудности с доступом к еде и питьевой воде. К 26 апреля в результате боев погибли как минимум 459 человек, тысячи людей бежали из страны, сообщила "Русская служба Би-би-си".

«Правительство Азербайджана предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана, постоянно и временно проживающих в Судане, в связи с текущей ситуацией в этой стране», - говорится в сообщении, которое ведомство распространило 26 апреля.

МИД призвал граждан Азербайджана не ездить в Судан. Тем из них, кто может оставаться в этой стране, рекомендовано не посещать места вооруженных столкновений и скопления войск, а также не покидать свое жилье и другие безопасные места без особой надобности.

По вопросам эвакуации из Судана граждане могут связаться с ближайшим посольством Азербайджана в Египте по номеру горячей линии +201010271387, отметили в ведомстве.

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Примечание:

"Азербайджанские спасатели вернулись из Турции", "65 человек эвакуированы в Адыгее после аварии на водохранилище", "49 граждан России эвакуированы из Нагорного Карабаха".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 апреля 2023, 05:30

  • Житель Невинномысска заявил о сфабрикованном уголовном деле

    Бывший сотрудник полиции Батыр Лайпанов добился отмены приговора по уголовному делу о взятке, отбыв часть срока, но при повторном рассмотрении обвинение запросило для него более строгое наказание. Дело о взятке Лайпанов называет сфальсифицированным, указывая на свой конфликт с сотрудниками спецслужб.

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