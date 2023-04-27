Суммы выплат ветеранам ВОВ в Азербайджане остались неизменными четвертый год

27 апреля 2023, 04:31

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Размер ежегодных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам и труженикам тыла к 9 мая в Азербайджане не меняется с 2020 года, при этом количество участников этой войны за последний год сократилось с 96 до 57 человек.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году власти Азербайджана повысили суммы единовременной материальной помощи, ежегодно выплачиваемой к 9 мая участникам Великой отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла и блокадного Ленинграда. Число участников ВОВ в Азербайджане сократилось с 264 человек в 2020 году до 96 в 2022 году.

Распоряжение о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и приравненным к ним категориям граждан президент Азербайджана Ильхам Алиева подписал 26 апреля. Суммы выплат не изменились по сравнению с прошлым годом: ветераны получат по 1500 манатов (около 900 долларов), а вдовы ветеранов и другие категории получателей – по 750 манатов (около 440 долларов).

Из резервного фонда президента на выплаты выделено 2,9 миллиона манатов (около 1,6 миллиона долларов), следует из документа. Годом ранее на эти цели выделялось 3,5 миллиона манатов (около 1,2 миллиона долларов).

Единовременное пособие в 1500 манатов в этом году получат 57 участников войны, а помощь в 750 манатов – 3672 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.

В ведомстве подчеркнули, что средства поступят всем получателям в конце апреля–начале мая. «До праздника все ветераны и лица из остальных категорий получат денежные средства», - сказал представитель Минтруда.

9 мая в Азербайджане отмечается как День победы над фашизмом, этот день является праздничным и нерабочим. При общей численности населения в 3,4 миллиона человек по состоянию на 1941 год от Азербайджанской ССР на фронт призвали 681 тысячу граждан, в том числе 10 тысяч женщин. 300 тысяч азербайджанцев погибли на полях сражений. Большое значение во время Великой Отечественной войны имела бакинская нефть: три четверти нефти, добытой во время войны, и 85-90% советского авиационного бензина и смазочных масел были произведены в Азербайджане.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" представлен материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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