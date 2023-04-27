Жительница поселка Нейтрино добилась отмены решения о выселении из квартиры

27 апреля 2023, 03:32

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Кассационный суд в Пятигорске вернул на новое рассмотрение дело жительницы поселка Нейтрино Фатимы Байдаевой, чье право на полученное более 30 лет назад служебное жилье оспаривают обанкротившийся ФГУП и бывшая родственница.

"Кавказский узел" писал, что в январе 2020 года 18 семей в поселке Нейтрино получили иски о выселении из общежития Баксанской нейтринной обсерватории (БАН) без предоставления другого жилья. К тому моменту ответчики, среди которых оказались пенсионеры и семьи с детьми, прожили в этом общежитии по 20-30 лет.

Пятый Кассационный суд в Пятигорске признал незаконными решение о выселении из квартиры жительницы поселка Нейтрино Фатимы Байдаевой и вернул дело на новое рассмотрение в Эльбрусский районный суд. Определение по этому делу было опубликовано 26 апреля, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В судебном акте от 11 апреля указано, что жилищный ордер, выданный Байдаевой, не может быть признан незаконным далее, если с момента его выдачи прошло более трех лет.

Эльбрусский районный суд вынес решение по иску ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» к Фатиме Байдаевой и ее сыну Ануару Хаджиеву 20 июня 2022 года. Предприятие требовало выселить ответчиков из занимаемой квартиры без предоставления другого жилья. Суд согласился с этим требованием, обосновав свое решение тем, что в архивах не обнаружено записей о выдаче Байдаевой ордера на право заселения в квартиру.

Суд пришел к выводу, что ордер Байдаевой не выдавался, а значит женщина заселилась в квартиру самовольно. В качестве доказательства подложности ордера суд сослался на заключение эксперта ЭКЦ ОМВД по Эльбрусскому району: в документе есть предположение, что «подпись под ордером, вероятно, выполнена не руководителем администрации Тырныауза».

Фатима Байдаева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в спорной квартире она проживает с 1985 года. Одна комната в четырехкомнатной квартире была выделена ей как технику-лаборанту Баксанской нейтринной обсерватории. Остальную часть квартиры занимал специалист по строительству тоннелей Аслан Залиев из Баку. Позже за Аслана Залиева вышла замуж сестра Фатимы Нурина Байдаева.

В начале 1990-х годов супруги Залиевы уехали в Азербайджан, приняли гражданство этой страны и жили там, а в квартире в поселке Нейтрино осталась жить Фатима Байдаева. Сначала ей предоставили квартиру в качестве служебного жилья, а в 1996 году по ее заявлению горисполком Тырныауза выдал ей ордер на квартиру как многодетной матери.

В 2020 году Нурина Залиева вернулась в Кабардино-Балкарию, восстановила российское гражданство и обратилась в полицию с заявлением о том, что сестра самовольно заняла ее квартиру. Правоохранительные органы Эльбрусского района проверили заявление и отказались возбуждать уголовное дело за истечением срока давности. Байдаева с этим решением не согласилась и обжаловала его; при повторной проверке дознаватель вынес заключение, что в действиях Байдаевой нет состава преступления.

В процессе по иску арбитражного управляющего предприятия «ЖКХ ИЯИ РАН» (признано банкротом - прим. "Кавказского узла") Залиева участвовала в качестве третьего лица. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без изменения решение Эльбрусского райсуда о выселении Байдаевой с сыном из занимаемой квартиры.

«Суды не учли, что я прожила в квартире 38 лет, несла бремя расходов по ее содержанию, выплачивала коммунальные услуги и со стороны ЖКХ не возникало вопросов относительно обоснованности моего проживания в квартире. Суды проигнорировали тот факт, что я не должна нести ответственность за то, что в архивах не оказалось соответствующих записей», - сказала Фатима Байдаева корреспонденту "Кавказского узла".

В определении Пятого Кассационного суда указывается, что ордер на жилое помещение, согласно нормам Жилищного кодекса России, может быть признан недействительным в судебном порядке в течение трех лет со дня его выдачи. Также кассационная инстанция указала, что суды в Кабардино-Балкарии не исследовали и не оценили обстоятельства утраты Залиевой права пользования спорной квартирой в результате выезда на иное постоянное место жительства.

Фатима Байдаева отметила, что еще до решения Эльбрусского райсуда о ее выселении Нурине Залиевой удалось сомнительным образом приватизировать спорную квартиру и прописаться там с приемной дочерью втайне от Байдаевой, а также перевести на свое имя лицевые счета. В связи с этим Байдаева обратилась к прокурору Эльбрусского района с просьбой разобраться, как приватизация могла состояться до вынесения судебного решения и какую роль в этом сыграл обанкротившийся ФГУП.

Комментариями Нурины Залиевой и ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» относительно решения Кассационного суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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