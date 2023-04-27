Дело об избиении силовика в Магасе дошло до суда

27 апреля 2023, 00:35

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Четыре жителя Ингушетии обвинены в нападении на силовика, который пытался разогнать массовую драку в Магасе, дело передано в суд, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", о драке в Магасе, в ходе которой был избит силовик, Следственное управление СКР по Ингушетии информировало 2 апреля. По данным следствия, инцидент произошел днем 30 марта. Группа людей напала на полицейского, который был при исполнении должностных обязанностей. Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Три участника драки в Магасе принесли извинения сотрудникам правоохранительных органов.

На видеозаписи драки видно, как толпа людей нападает на силовика в Магасе, он стреляет в воздух. В описании к ролику сказано, что инцидент произошел на улице Мальсагова. "У дома №32 собралась толпа мужчин в плохом расположении духа. Они кричали, ругались и, кажется, собирались подраться. Прибывших сотрудников полиции, попытавшихся успокоить толпу, никто не послушал. Более того, на одного из полицейских внезапно напали. Сотрудника окружили, начали толкать и бить. Спастись он смог лишь с помощью пистолета: [полицейский] два раза выстрелил воздух, после чего нападавшие разбежались. Сержанту пришлось обратиться в больницу", – сказано в описании видеоролика, который опубликовал ранее Telegram-канал Baza.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о применении неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти 1 , по которому проходят четыре жителя Ингушетии в возрасте от 25 до 34 лет, сообщила 26 апреля прокуратура Ингушетии.

По версии следствия, обвиняемые, которые участвовали в массовой драке во дворе жилого дома в Магасе , после того как в дело вмешалась полиция, нанесли одному из силовиков "удары руками и ногами, причинив ему телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин". "Четвертый из обвиняемых стал угрожать применить имевшийся при себе травматический пистолет", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Дело направлено для рассмотрения в Магасский районный суд, сообщила прокуратура.

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