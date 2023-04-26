Суд обязал пересмотреть решение по делу об избиении силовиками инвалида из Краснодара

26 апреля 2023, 15:52

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Кассационный суд в Краснодаре вернул дело об избиении силовиками Евгения Манченко на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Представители потерпевших будут добиваться, чтобы обвинительный приговор в отношении полицейских был оставлен в силе, рассказал юрист "Команды против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляцию сотрудников патрульно-постовой службы Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова, приговоренных к четырем и трем годам условно за избиение инвалида Евгения Манченко, и отменил приговор. Представители потерпевших и прокуратура требовали оставить приговор в силе.

В марте 2019 года двое полицейских избили жителя Краснодара Евгения Манченко, который поздним вечером пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего. Когда родители вышли из дома, услышав шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках. По словам матери, сотрудники настаивали на доставлении сына в отдел, но ей удалось уговорить их снять наручники с сына и вызвать скорую. После госпитализации врач диагностировал у Евгения закрытый перелом ноги. По словам матери потерпевшего, ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Повреждения, полученные Евгением Манченко, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью.

Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил апелляционное определение краевого суда в отношении бывших полицейских Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова, признанных виновными в применении насилия в отношении человека с инвалидностью, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Решение апелляции об отмене приговора Татаркову и Зябкину и возврате дела в прокуратуру оспаривали и правозащитники, и прокуратура Краснодарского края, сообщил руководитель краснодарского филиала правозащитного проекта "Команда против пыток"* Сергей Романов. "Мы удовлетворены решением кассационной инстанции и будем настаивать в Краснодарском краевом суде, чтобы обвинительный приговор в отношении полицейских был оставлен без изменения", - приводятся его слова в публикации.

Как следует из карточки дела на сайте суда, материалы были переданы в суд 12 января, 25 апреля состоялось единственное заседание, на котором было вынесено решение. Причиной отмены определения Краснодарского краевого суда кассационная инстанция назвала "существенные нарушения" уголовно-процессуального и уголовного закона.

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* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов.

** включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.