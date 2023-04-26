Спасатели отчитались о тушении лесного пожара в Дагестане

26 апреля 2023, 13:53

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Лесной пожар в горах Дахадаевского района потушен с помощью местных жителей, никто не пострадал, сообщили представители МЧС и властей.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля жители Дахадаевского района пожаловались в соцсети, что экстренные службы и власти четверо суток не реагируют на крупный пожар в горной местности.

Пожар потушен, его причины и нанесенный ущерб устанавливаются, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы управления МЧС по Дагестану.

Представитель администрации Дахадаевского района пояснил, что пожар был потушен "несколько дней назад". "Пожар перешёл с лесов Агульского района на леса нашего района. Из-за того, что доступ автотранспорта на место возгорания был невозможен, для тушения были привлечены местные жители и выходцы из Дахадаевского района, живущие в Махачкале, Каспийске, Избербаше и Дербенте", - рассказал представитель муниципалитета корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что пожар происходил в горной лесистой местности, угрозы населенным пунктам не было, люди не пострадали.

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