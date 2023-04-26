26 апреля 2023, 13:53

Спасатели отчитались о тушении лесного пожара в Дагестане

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Лесной пожар в горах Дахадаевского района потушен с помощью местных жителей, никто не пострадал, сообщили представители МЧС и властей.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля жители Дахадаевского района пожаловались в соцсети, что экстренные службы и власти четверо суток не реагируют на крупный пожар в горной местности.

Пожар потушен, его причины и нанесенный ущерб устанавливаются, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы управления МЧС по Дагестану.

Представитель администрации Дахадаевского района пояснил, что пожар был потушен "несколько дней назад". "Пожар перешёл с лесов Агульского района на леса нашего района. Из-за того, что доступ автотранспорта на место возгорания был невозможен, для тушения были привлечены местные жители и выходцы из Дахадаевского района, живущие в Махачкале, Каспийске, Избербаше и Дербенте", - рассказал представитель муниципалитета корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что пожар происходил в горной лесистой местности, угрозы населенным пунктам не было, люди не пострадали.

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Примечание:

"Пожар в здании школы произошел в Дагестане", "Крупный пожар произошел на автозаправке в Дагестане", "Два человека пострадали вследствие газовых пожаров в Махачкале".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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