Двое силовиков пострадали во время массовой драки в Ингушетии

26 апреля 2023, 10:27

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Участники массовой драки в селе Троицкое избили двух силовиков, которые пытались разнять дерущихся, сообщили в полиции. Следственный комитет отчитался о начале расследования уголовного дела.

Силовики задержали в Сунженском районе участников массовой драки, которые избили полицейских, сообщил сотрудник пресс-службы МВД по Ингушетии.

По его словам, наряд полиции прибыл на окраину села Троицкое, получив сообщение о бытовом конфликте. "Информация подтвердилась. Несколько граждан, не реагируя на законные требования полицейских прекратить противоправные действия, продолжили нарушать общественный порядок", - сказал он.

Когда двое полицейских попытались разнять дерущихся, их избили несколько человек. Прибывшие на подмогу коллегам силовики задержали семерых человек. На них составлены административные протоколы о неподчинении требованию сотрудников полиции, а материалы переданы следователям для принятия процессуального решения, пишет "Интерфакс-Юг".

Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла в районе жилых бараков, в нападении на полицейских участвовали три человека, сообщил источник в силовых структурах региона.

По его данным, нападавшие повалили на землю сотрудника уголовного розыска и наносили ему удары руками и ногами, информирует агентство.

Трем участникам драки инкриминируют статью 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что все они - жители села Аршты и представители одной фамилии, пишет интернет-газета "Ингушетия".

Инцидент произошел 24 апреля, сообщила вечером 25 апреля пресс-служба управления СКР по Ингушетии. Согласно сообщению, по части 1 статьи 318 УК РФ подозревается один из участников драки в селе Троицкое - 45-летний житель Ингушетии.

"Находясь на указанной территории, не реагируя на законные требования сотрудников органов внутренних дел о прекращении противоправных действий, 45-летний житель республики применил насилие в отношении сотрудников полиции, после чего правонарушитель был задержан", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие планирует ходатайствовать перед Сунженским районным судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в публикации.

Часть 1 статьи 318 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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