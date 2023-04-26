Армянские аналитики разъяснили последствия отказа Баку выполнить решение суда в Гааге

26 апреля 2023, 09:35

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После отказа Баку от исполнения Международного суда ООН и усиления блокады Лачинского коридора отношения Азербайджана с Западом ухудшатся, но пока у Баку остаются возможности для политических маневров, указали аналитики в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Однако коридор остался перекрытым, а 23 апреля Азербайджан объявил об установке КПП на въезде в Лачинский коридор, пообещав обеспечить проезд через него мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. Власти Армении анонсировали новое обращение в Международный суд в связи с установкой КПП.

12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Пикетчики требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 25 апреля Лачинский коридор оставался перекрытым 135-е сутки.

Установка КПП на Лачинском коридоре противоречит решению Международного суда, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист-международник Ара Казарян. По его мнению, Азербайджан продолжает блокаду с целью провести этническую чистку в Нагорном Карабахе, а суть правового процесса, по его словам, не изменилась.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля заявил, что жители Нагорного Карабаха должны стать гражданами Азербайджана или покинуть свои дома. "Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания", — сказал он.

"Реакция комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в ПАСЕ на блокировку Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") станет дополнительным основанием для Международного суда. Она, в частности, заявила, что может поехать в зону боевых действий, но не может поехать в Арцах", - отметил Казарян.

Если Азербайджан продолжит игнорировать требование Международного суда, должно быть принято политическое решение, добавил он. "Но для этого должен быть консенсус. Есть риски, что если вопрос внесут в повестку Совбеза ООН, Россия воспользуется правом вето, мотивируя, что ее [миротворческий] контингент решает проблему. Отсутствие геополитического баланса создает неопределенность, что позволяет Азербайджану маневрировать", - сказал эксперт.

По его словам, правовые последствия для Азербайджана будут, однако на это может уйти десятилетие. "Плюсы правового процесса в том, что решения Международного суда регламентируют стандарты, которыми воспользуются для принятия политических решений. Кроме того, стандарты вынуждает менять поведение. Пока у Азербайджана есть ресурс для маневра, но как долго сможет он им пользоваться? Когда этот ресурс исчерпает себя, Азербайджан поддастся давлению и пойдет на уступки", - полагает Казарян.

Решение Международного суда невозможно обжаловать, подчеркнул он. "Это высшая судебная инстанция. Если бы у Азербайджана такая возможность была, он обжаловал бы два промежуточных решения", - пояснил он.

Пока у Азербайджана есть союзники, он может маневрировать, но их число сокращается с каждым решением азербайджанского руководства, противоречащим международному праву, считает Казарян. "В конце концов Азербайджан останется без союзников, как Россия. Никто не захочет делить с Азербайджаном ответственность за международные преступления", - указал юрист-международник.

Решение Международного суда осталось невыполненным, так как Армения не обратилась в Совбез ООН, считает политолог, юрист-международник Ара Папян. "Если сторона не выполняет решение Международного суда, согласно статье 94 Устава ООН, вторая сторона имеет право обратиться в Совбез ООН. Но Армения не обратилась в Совбез ООН по указанию России, которая вынуждена была бы наложить вето. Армения не обратилась, чтобы не ставить своего «союзника» в неловкое положение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ожидать реакции армянских властей бессмысленно, так как они действуют в интересах Москвы, Баку и Анкары, подчеркнул Папян. "Позиция политического истеблишмента со времен первого президента сводится к тому, что, если выполнять требования русско-турецкого тандема, то жизнь в стране изменится к лучшему. Это неверная стратегия, так как у противника разыгрывается аппетит, и он уже требует все больше", - пояснил политолог.

По его мнению, премьер-министр Армении вышел за рамки своих полномочий, заявляя о границах и территориях Армении и Азербайджана.

После того, как 18 апреля Ильхам Алиев потребовал от Армении официально признать Карабах частью Азербайджана, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. Мир в регионе возможен, если будет четко зафиксировано признание принадлежности Армении территории площадью 29,8 тысячи квадратных километров - территории Советской Армении, в рамках которой Армения обрела независимость в 1991 году - и отказ Армении от территориальных претензий к Турции и Азербайджану, добавил Пашинян.

"Пашинян нарушает положение статьи 205 Конституции, согласно которой, изменение границ может быть только посредством референдума. Пашинян также попрал Декларацию о независимости, в которой сказано, что Арцах является частью Армении. Учитывая это, ждать от армянских властей какой-либо реакции бессмысленно", - отметил Папян.

Если бы власти Армении исходили из собственных интересов, они, в частности, должны были бы требовать ввода международного миротворческого контингента в Нагорный Карабах, считает политолог. "Это можно сделать, учитывая тот факт, что Азербайджан попирает права человека, в том числе на жизнь. Этого одного факта достаточно, чтобы международный контингент ввели в обход решения Совбеза ООН", - сказал юрист-международник.

Политолог Александр Искандарян исключил вариант силового решения проблемы, пояснив, что нарушен военный баланс между Арменией и Азербайджаном. Попытка решения проблемы силовым путем стала бы, по его словам, подарком для Азербайджана. "А вот дипломатический метод и обращение к внешним центрам, будь то к России или Западу, не работают. Этих мер не хватает. И Алиев это понимает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решить проблему можно было бы, если бы между геополитическими центрами был бы консенсус, отметил политолог. "Из-за украинского конфликта сделать это чрезвычайно сложно. Инструмента давления на Алиева сейчас нет. Да и сам Азербайджан находится в ситуации, когда в нем нуждаются и Россия, и Турция, и ЕС. В такой ситуации оказывать давление не очень получается", - сказал Искандарян.

По его мнению, после карабахской войны 2020 года армянские власти не предпринимали шагов для повышения субъектности Армении. "За это время можно было частично восстановить военный паритет с Азербайджаном. Представление властей, что если пойти на уступку, то Азербайджан прекратит давление, ложное. Чем больше отдаёшь, тем больше будут требовать", - подчеркнул политолог.

Политолог Андриас Гукасян также считает, что Армения не способна решить проблему силовым способом, поскольку не имеет достаточно собственных военных ресурсов.

"Использование международной оценки, в частности, резолюции Европарламента или заявлений западных политиков о готовности оказать Армении поддержку, в том числе, военную, фактически невозможно. Это вытекает из положений трехстороннего заявления. Пашинян взял обязательство перед Москвой поддерживать требования Азербайджана признать суверенитет над Арцахом. В частности, Пашинян гарантировал, что не будет развивать армию и не воспользуется перемирием для реванша. Именно поэтому не видим действенных шагов по восстановлению обороноспособности и дипломатических шагов. Такая политика дает Азербайджану определенную свободу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У Азербайджана проблема не с Арменией, а с международными партнерами – США, Францией и ЕС, добавил Гукасян. "Отношения с каждым днем ухудшаются. Поэтому Азербайджан пошел ва-банк, чтобы закрепиться, насколько ему позволяет ситуация. Однако перспектива для Азербайджана не радужная. Ему придется добровольно или в результате политических или экономических мер вывести войска из Шуши и Гадрута, освободить Лачинский коридор, вывести войска из пояса безопасности вокруг Арцаха, где разместятся международный контингент, согласно Мадридским принципам, о которых упоминается в резолюции Европарламента. Это политические решения, неважно, какая позиция у властей Армении и Азербайджана, у России и Турции, они [решения] будут реализованы. Если же Азербайджан развяжет боевые действия, военное вмешательство Запада будет неизбежным", - подчеркнул он.

Пока не исчерпана возможность политического решения конфликта, Запад воздержится от прямого военного вмешательства, добавил политолог. "Применение силы – крайняя мера, крайний инструмент, не применяемый без серьезных оснований. Разрыв Запада и Азербайджана увеличивается. Решения, которые принимает Алиев, ведет к обострению. И обострение будет нарастать. В итоге либо Армении окажут достаточную военную поддержку, чтобы [Армения могла] самостоятельно решить вопрос самообороны, либо Запад сам вмешается в конфликт и вынудит Алиева к миру. В первом случае неизбежна также смена власти в Армении", - сказал Гукасян.

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