Жители Мцхеты добились сноса цементного завода

26 апреля 2023, 05:00

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Начался демонтаж незаконно возведенного цементного завода неподалеку от села Сагурамо, против работы которого выступили жители Мцхеты.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля несколько десятков жителей города Мцхета в центральной части Грузии провели акцию протеста, требуя закрыть цементный завод около села Сагурамо, который, как они считают, вредит экологии.

В деревне Джигаури неподалеку от села Сагурамо начался демонтаж незаконно построенного цементного завода, против которого выступали как местные жители, так и жители города Мцхета, сообщило "Нетгазети" со ссылкой на сельчан.

По словам местных жителей, предприятие находится рядом с созданным правительством Грузии Сельскохозяйственным научно-исследовательским центром в Джигаури. По информации центра, на коллекционных плантациях Джигаури сохранилось до 470 грузинских и 350 зарубежных сортов винограда. И цементная пыль с завода угрожает их сохранению.

Руководство Мцхетского муниципалитета ранее потребовала закрыть завод, но владелец обжаловал требование в суде. Пока длились судебные разбирательства, работа завода продолжалась. Суд вынес решение не удовлетворять жалобу владельца, который обжаловал это решение в апелляционном суде, но снова спор проиграл. Однако работа завода не прекратилась.

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