Продлен арест Микаэлу Арзуманяну

26 апреля 2023, 02:03

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Суд в Ереване принял ходатайство прокуратуры и продлил на три месяца срок заключения под стражу для бывшего главы Армии обороны Нагорного Карабаха Микаэла Арзуманяна, обвиняемого в халатности и злоупотреблении властью.

Как писал "Кавказский узел", генерал Микаэл Арзуманян, который возглавлял Армию обороны и Минобороны Нагорного Карабаха во время осенней войны 2020 года, был задержан 30 августа 2022 года по делу о халатном отношении к служебным обязанностям, а 1 сентября 2022 года арестован. Следователи дополнили дело Арзуманяна уголовной статьей о злоупотреблении властью. Во время осенней войны 2020 года генерал необоснованно приказал военным отступить с высоты Арега, предположило следствие. Депутаты карабахского парламента попросили Генпрокуратуру Армении пересмотреть меру пресечения Арзуманяну, а "Союз офицеров резерва Нагорного Карабаха" призвал объективно расследовать дело. 29 февраля суд оставил Арзуманяна под стражей на два месяца.

По версии следствия, Микаэл Арзуманян халатно отнесся к служебным обязанностям во время организации обороны Шуши (азербайджанское название - Шуша), и его действия "по неосторожности" привели "к тяжким последствиям": армия Азербайджана полностью взяла под контроль город и окрестности, а в подразделениях Армии обороны были жертвы.

В Антикоррупционном суде Армении 25 апреля началось судебное разбирательство по делу бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Микаэла Арзуманяна. На первом заседании суд продлил срок ареста Арзуманяна еще на три месяца, удовлетворив ходатайство прокуратуры, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ерем Саркисян.

Адвокат заявил, что обвинение, предъявленное Арзуманяну, абсурдно, потому что без создания специальной военно-научной комиссии из компетентных лиц ни судья, ни прокурор не могут дать оценку действиям министра обороны в ходе военных действий.

Адвокат добавил, что Микаэл Арзуманян был назначен командующим Армии Обороны 26 октября 2020 года, спустя месяц после начала войны в Нагорном Карабахе. "Армия тогда уже находилась в тяжелом положении. Есть показания конкретных лиц, которые компетентны по части дачи оценок, согласно которым после его назначения ситуация резко изменилась и у противника сократились возможности для продвижения вперед. Также сократилось число потерь собственных сил с момента его назначения", - отметил Саркисян.

Он также опроверг версию следствия о том, что Микаэл Арзуманян дал приказ отступить армянским силам с высоты Арега, отметив, что эту высоту на самом деле не захватывали, а лишь имели какие-то успехи в этом направлении.

Ерем Саркисян считает, что судебные разбирательства по делу Арзуманяна должны пройти в открытом режиме, поэтому ходатайствовал, чтобы судья принял соответствующее решение. Он считает, что общественность должна узнать "всю абсурдность обвинения".

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