Жители сел Шушинского района рассказали о сложностях блокады

25 апреля 2023, 22:15

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Сельчанам в заблокированных установкой азербайджанского КПП общинах грозит гуманитарная катастрофа из-за проблем с поставками и невозможности доставить пособия, заявил глава администрации Шушинского района Нагорного Карабаха. На третий день блокады сел заметны перебои с продуктами и горючим, также остро стоит проблема поставок лекарств, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны, но пообещали гарантировать проезд мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. МИД Армении призвал Россию выполнить свое обязательство по трехстороннему заявлению, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из зоны безопасности Лачинского коридора. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана, отчитавшись о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной. Армения анонсировала иск к Азербайджану из-за установки КПП. Жители общин Ехцаог, Хин Шен, Мец Шен и Лисагор Шушинского района оказались в полной блокаде после установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией.

До 23 апреля, села Шушинского района имели связь с Арменией, но из-за блокады Лачинского коридора были лишены связи со Степанакертом из-за блокады Лачинского коридора. В четырех селах проживают до 400 человек

После установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе с Республикой Армения на автомагистрали, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, "жители общин Ехцаог, Хин Шен, Мец Шен и Лисагор Шушинского района остались в полной блокаде - они полностью отрезаны от Степанакерта и полностью лишены возможности выезда в Республику Армения", написал сегодня на своей странице в Facebook* госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

Он отметил, что находится на связи с администрацией Шушинского района и главами общин, ознакомлен с проблемами, которые могут возникнуть в ближайшие дни в случае продолжения блокады, и что уже "обратился к российским миротворческим силам, для конкретных шагов в решении этих и других проблем".

В селах Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаог продолжают работать школы, административные и общественные объекты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации Шушинского района Нагорного Карабаха Гриша Ованнисян.

"Ситуация с селами Шушинского района очень сложная. Кроме того, что они с 12 декабря отрезаны от Степанакерта, так уже третий день они отрезаны от Армении. Еще несколько дней такой блокады, в селах начнутся первые проблемы, которые, если не решить приведут к гуманитарной катастрофе. Уже сейчас у животноводов возникли проблемы с кормом для скота – если их доставка не возобновится, то будет падёж скота, особенно свиней. Скоро начнутся проблемы с продовольствием – торговые точки не смогут получать продукты питания и товары для быта, когда запасы будут уже проданы. Конечно, у сельских жителей есть некоторые запасы, но большая их часть ушли на семена для весенних посевов. Уже есть дефицит топлива, что сказывается на работе сельскохозяйственной технике. Личные автомобили сельчан тоже бездействуют, потому, что нет газа и бензина для их заправки", - сообщил Ованнисян.

Но самой большой проблемой, по словам главы администрации, является медицинское обслуживание. "Из-за того, что села были оторваны от Степанакерта с 12 декабря, жители не имели возможности лечиться по госзаказу в больницах столицы. Но они имели возможность поехать в Горис, хоть и платно. И скорая помощь вызывалась из Гориса при крайней необходимости. Но сейчас люди лишились и этой возможности. А в такой напряженной ситуации, неудивительно, что уже есть жалобы на плохое самочувствие от некоторых сельчан. Усилиями работников медпункта, пока удалось медикаментами оказать помощь. Но если будет необходима серьезная медпомощь, с транспортировкой в больницу, то тогда уже будут серьезные проблемы", - подчеркнул глава района.

Он добавил, что скоро жители "должны получать пенсии и пособия, и если будет блокада, их отвезти будет невозможно, а это значит, что пенсионеры и многодетные семьи останутся без финансовой поддержки". "Власти пытаются решить вопрос обеспечения всем необходимым жителей Шушинского района и надеются на помощь российских миротворцев в этом вопросе", - заключил Нерсисян.

До начала блокады Лачинского коридора действовала ежедневная транспортная связь с селами Шушинского района, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в дирекции автовокзала Степанакерта. "В села действовали автобусные пассажироперевозки из Степанакерта и обратно. Также через эти села проходит транспортная линия из Степанакерта в Армению. Но с началом блокады все рейсы были вынужденно приостановлены. Со Степанакертом у Ехцаог, Лисагор, Мец Шен и Хин Шен нет транспортной связи с первого дня блокады, а с Арменией у жителей этих сел связь была только посредством собственных автомобилей, и та прекратилась 23 апреля, с установкой азербайджанского КПП", - сообщили сотрудники дирекции Степанакертского автовокзала.

На третий день полной блокады села стали заметны проблемы с продовольствием и горючим, рассказал педагог истории школы села Мец Шен Самвел Тавадян. "Школа, администрация и общественные точки продолжают работать. У людей чувствуется некоторое напряжение. Если раньше у нас была тревога из-за того, что нет связи со Степанакертом, что мы лишены возможности видеться с родными , проживающие в других населенных пунктах Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), то теперь эта тревога удвоилась в несколько раз, так как мы лишились возможности обеспечивать села из Армении. Уже есть люди, которые жалуются на самочувствие. Но хорошо, что в селе есть медсестра. Что касается детей, то они хорошо понимают ситуацию – в наших условиях дети взрослеют быстро", - отметил Тавадян.

Жители села опасаются перебоев с поставками лекарств, рассказала Ирина Чалян из Лисагора. "Пока держимся, и стараемся не сильно переживать, хотя давление подскакивает у многих, а сердечники и диабетики уже опасаются, что не получат лекарства. Несмотря на напряженную ситуацию, мы продолжаем заниматься каждодневным трудом. Дети ходят в школу. Администрация общины с главой общины работают. Пока все протекает, как в прошлые дни. Но вот если блокада затянется больше недели, тогда уже будут проблемы с топливом, с продуктами и с кормами", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители села в основном выезжают из него на обследование или плановую операцию, подчеркнула медсестра села Хин Шен Саван С. По ее словам, так как связи со Степанакертом не было более четырех месяцев, ей приходилось ездить в Армению за медикаментами или сопровождать больного. "Для меня сейчас, самой опасной, естественно, будет то, если я не смогу вывезти больного с приступом. Я надеюсь, что блокада не затянется, и больных, нуждающихся в транспортировке, не будет. За эти три дня ко мне обращались за лекарствами от головной боли, давления и за успокоительным", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения в нем акции протеста азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Эта дорога – единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате ее блокировки в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста. При этом еще 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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