Алиев анонсировал расширение поставок азербайджанского газа в Европу

25 апреля 2023, 17:25

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Меморандум о поставках дополнительного объемов азербайджанского газа в Европу, подписанный сегодня в Софии, предполагает создание инфраструктуры по поставке газа в Венгрию и Словакию, сообщило Минэнерго Азербайджана. Президент страны Ильхам Алиев заявил о готовности поставлять газ в 10 европейских стран. Расширение поставок позволит Азербайджану усилить политическую значимость в Евросоюзе, указал глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве в котором речь идет об удвоении мощностей Южного газового коридора (ЮГК). Импорт азербайджанского природного газа в Евросоюз (ЕС) вырастет до 20 миллиардов кубических метров в год к 2027 году. Перспективы увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС выгодны обеим сторонам, а Азербайджан получит от этого партнерства также политические бонусы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики. По их мнению, Азербайджан покроет незначительную часть потребностей Европы в газе и эти поставки не осложнят отношения с Россией.

Сегодня в Софии в присутствии президентов Азербайджана и Болгарии - Ильхама Алиева и Румена Радева был подписан Меморандум по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу. Документ подписали министры энергетики Азербайджана, Болгарии и Румынии - Парвиз Шахбазов, Розен Христов и Вирджил-Даниэль Попеску, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто и министр экономики Словакии Карел Хирман, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве энергетики Азербайджана.

Меморандум предполагает развитие сотрудничества между операторами газотранспортных систем Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и SOCAR (Азербайджан). Инициатива, получившая название "Кольцо солидарности" (STRING) предусматривает строительство или реконструкцию соединительных трубопроводов, которые позволят доставлять азербайджанский газ через "Южный газовый коридор" в страны Восточной и Центральной Европы, сказали в Минэнерго Азербайджана.

Как заявил на церемонии подписания меморандума президент Азербайджана Ильхам Алиев, достигнутые договоренности расширят географию поставок азербайджанского газа в Европу. "Сегодня азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года и в Румынию. К концу этого года, при условии наличия всех необходимых интерконнекторов, мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию", - цитирует Алиева "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, предполагается экспорт Азербайджана и в другие страны Европы. "Мы увеличим географию поставок нашего газа с 6 шести до как минимум 10 стран. Мы планируем расширять наше присутствие на европейском газовом рынке", - отметил Алиев.

Газ из Азербайджана в Европу стал поступать с конца 2020 года, отметил глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. "Первоначально газ по «Южному газовому коридору» через трубопроводы TANAP (Трансанатолийский газопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод) шел в Грецию и Италию. Потом через соединительную нитку газ стал поступать в Болгарию. На фоне российско-украинского конфликта спрос на азербайджанский газ в Европе стал нарастать. Болгария увеличили закупки с 700 млн кубометров до 1 млрд. С марта этого года газ пошел через Болгарию в Румынию. Теперь к числу покупателей присоединяются Венгрия и Словакия. Интерес к азербайджанскому газу проявляют Чехия, Хорватия, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Албания. Поскольку в Европе существует сеть трубопроводов, то создать транспортную инфраструктуру через реконструкцию существующей магистралей и достройку новых веток не составит много времени и средств", - сказал Шабан корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Азербайджан с каждым годом наращивает экспорт газа в Европу. "Если в 2021 году объем экспорта газа в Европу составил около 8 миллиардов кубометров, то в 2022 – уже 11,4 миллиардов, в 2023 году прогнозируется уже свыше 12 миллиардов кубометров. А к 2027 году экспорт будет доведен до 20 млрд кубометров газа". Он добавил, что возможно и увеличить объем поступающего газа, если "будет налажен стабильный канал поставок, например, из Туркменистана по своповым операциям (поставки по схеме замещения. которые используются в случае невозможности прямых поставок - Прим. "Кавказского узла")) из Ирана".

Конечно, 20 миллиардов кубометров газа несопоставимы с 150 миллиардами кубометров, которые поставляла Россия до конфликта с Украиной, продолжил он. "Однако Европа диверсифицирует закупки и из других источников. Важность Азербайджана для ЕС в том, что Баку в состоянии достаточно значительном объеме удовлетворять потребности небольших стран Юго-Восточной и Центральной Европы и существенно усилить их энергобезопасность. То есть в ЕС будут спокойны, что за счет азербайджанского газа целый ряд стран Юго-Восточной, Восточной и Центральной Европы будут обеспечены топливом", - отметил эксперт.

С другой стороны, по его словам, Азербайджан обеспечивая газом порядка десяти, а может и более число стран Европы, будет не только закрепляться на рынке, обеспечивающем высокие доходы, но и усиливать свою политическую значимость в ЕС.

Запад из-за энергетических интересов приносит в жертву права человека в Азербайджане, заявляли ранее бакинские правозащитники. Еврокомиссия, исходя из "прагматических интересов", старается избегать острых углов в диалоге с Баку, подчеркнул координатор комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев. "Еврокомиссия довольствуется лишь облегчением судьбы некоторых политзеков, а не добивается кардинального решения проблем", - сказал он.

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