Жители Ботлиха назвали постоянной проблему с возгоранием свалки

25 апреля 2023, 16:34

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Жители села Ботлих пожаловались на постоянные возгорания на свалке, которая расположена на территории неработающего мусоросортировочного комплекса. Районные власти пояснили, что для начала работы завода необходимо согласовать ряд документов и отчитались, что пожар на свалке потушен.

Как писал "Кавказский узел", в Ботлихе на территории неработающего завода по переработке мусора на открытом пространстве сжигается мусор, и дым идет на жилые дома. 16 апреля в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована жалоба жителя села Ботлих на свалку, расположенную на территории завода по переработке мусора, который сообщил, что несмотря на построенный в селе завод, отходы сжигают на улице, "и весь этот дым идёт на дома людей".

Жители Ботлиха подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" наличие проблем с расположенной в селе свалкой.

"Проблема была и раньше, и сейчас дымит постоянно. До моего дома от свалки около километра. Одежду не повесить, на улицу детей не вывести. У кого болезни дыхательных путей, начинают задыхаться", - рассказала Патимат.

"Я живу в верхней части Ботлиха, это наиболее отдаленная от свалки часть села. Когда свалка начинает гореть, облако доходит да нас. В селе постоянно чувствуется неприятный запах. Недалеко от свалки, буквально в ста метрах, расположено село Миарсо, там совсем удручающая ситуация", - говорит Магомед.

Строительство мусоросортировочного комплекса в селе Ботлих было завершено в 2021 году. Это небольшое предприятие, где будут работать около 20 человек. Здесь планируется только сортировка мусора, который в дальнейшем будет отправляться на мусороперерабатывающие предприятия республики, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Ботлихского района. "Для того, чтобы запустить мусоросортировочный комплекс, необходимо проработать вопрос определения эксплуатирующей организации и направления потоков твердых коммунальных отходов для переработки. Без проведения указанных мероприятий эксплуатация данного объекта, согласно действующему законодательству, не допускается. Разрабатывается проект санитарно-защитной зоны комплекса, и оформляются документы для получения лицензии в управлении Росприроднадзора по Дагестану", - рассказал представитель муниципалитета.

Что касается публикаций в соцсетях о возгорании свалки, в пресс-службе района подтвердили, что на мусорной свалке на территории мусоросортировочного комплекса возникло самовозгорание. По словам, представителя пресс-службы, ответственные службы ликвидировали пожар в короткие сроки.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. При этом один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих. Однако он не был введен в эксплуатацию.

17 декабря 2022 года глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки посетил мусоросортировочный комплекс в селе Ботлих Ботлихского района. Он потребовал включить предприятие в территориальную схему обращения с отходами и запустить его в эксплуатацию.

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