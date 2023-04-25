Даудов назвал справедливым заявление Службы безопасности Украины

25 апреля 2023, 15:45

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Служба безопасности Украины заявила, что глава парламента Чечни Магомед Даудов подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании военной операции. Даудов, комментируя сообщение СБУ, подтвердил, что посещал зону военной операции и указал, что согласен с обвинениями украинского ведомства.

"Кавказский узел" писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявлен Службой безопасности Украины в розыск как скрывающийся от органов предварительного следствия. Кадырову инкриминируется ведение "агрессивных военных действий", в Уголовном кодексе Украины за это предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Объявление Рамзана Кадырова в розыск украинскими правоохранительными органами Следственный комитет России квалифицировал как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности". 12 января стало известно, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения депутату Госдумы Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании военной операции. Делимханов заявил, что эти обвинения для него не имеют значения.

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательства причастности главы парламента Чечни Магомеда Даудова, который входит в ближайший круг главы Чечни Рамзана Кадырова, к формированию "нових штурмовых подразделений", которые дислоцируются на территории Южного Кавказа. При его непосредственном участии были созданы "78-й моторизованный полк спецназа "Север-Ахмат", а также батальоны "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

Также установлено, что Даудов в 2022 году неоднократно лично приезжал в Лисичанск, Попасную и Мариуполь, и распространял на своем Telegram-канале выступления Кадырова, в которых оправдывается военная операция на Украине. СБУ сообщила, что Даудов подозревается в нарушении трех статей УК Украины, в частности, пособничестве в военных действиях, пособничестве в действиях, направленных на смену границ территории Украины, и оправдании военных действий против Украины, сообщило ведомство на своем сайте 24 апреля.

Даудов признал справедливость утверждений СБУ. "Ответственно заявляю, что абсолютно согласен с формулировкой СБУ! Да, я полностью поддерживаю цели и задачи СВО", написал он сегодня в своем Telegram- канале, назвав главными целями военной операции на Украине борьбу с "сатанизмом и нацизмом".

Он добавил, что с первых дней военной операции на Украине принимает "непосредственное участие в формировании новых подразделений МО и Росгвардии, укомплектовании добровольческих групп, тыловом снабжении боеприпасами и продовольствием". Также глава парламента Чечни заявил, что намерен, помимо перечисленных в заявлении СБУ городов, побывать в Киеве.

Отметим также, что Магомед Даудов принимает участи в отправке на Украину новых групп добровольцев. В частности, как следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Рамзана Кадырова 30 сентября 2022 года, Даудов, обращаясь к бойцам, заявил, что идет борьба "с сатанизмом, безбожием и сторонниками всех нетрадиционных ориентаций".

Жители Чечни должны быть готовы участвовать в военной операции в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться на Украину говорит об отсутствии веры, заявил 16 марта 2023 года Рамзан Кадыров, указав, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Глава Чечни опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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