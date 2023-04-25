Порт Новороссийска. Фото Павла Незнанова, unsplash.com

25 апреля 2023, 13:42

Крупное нефтяное пятно обнаружено в порту Новороссийска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На поверхности Черного моря в порту Новороссийска обнаружено нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров, сообщил Росприроднадзор.

По данным Росприроднадзора нефтяное пятно в морском порту Новороссийска обнаружено на поверхности Черного моря вблизи причалов ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП".

"Обнаружено характерное радужное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров", – сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

Специалисты "ЧерАзтехмордирекции" отобрали пробы на анализ. Сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры провели проверку предприятия, эксплуатирующего загрязненный участок. "По результатам проверки и анализа проб будет рассчитан ущерб, нанесенный водному объекту", – отметил Росприроднадзор.

"Кавказский узел" также писал, что 7 августа 2021 года при заправке греческого танкера Minerva Symphony в поселке Южная Озереевка под Новороссийском произошел выброс нефти, загрязнившей около 200 квадратных метров в шести километрах от берега Черного моря. 11 августа 2021 года экологи отметили, что этот разлив нефти стал самым крупным за последние десять лет, и что от него пострадала морская часть заповедника Утриш.

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Примечание:

"Экологи поспорили о последствиях разлива нефти в порту Темрюка", "Росприроднадзор сообщил о разливе нефти в Азовском море", "Прокуратура отреагировала на сообщения о пятне нефти в море под Геленджиком".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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