Участник рейдерского захвата "Кубанских деликатесов" приговорен к колонии

26 апреля 2023, 07:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Славянский городской суд приговорил обвиняемого в рейдерском захвате консервного завода "Кубанские деликатесы" к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2019 года три человека были ранены при нападении вооруженных людей на завод "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани. Власти Славянского района расценили инцидент как попытку рейдерского захвата завода. МВД сообщило, что семь участников вооруженного нападения на предприятие задержаны. После нападения полиция возбудила три уголовных дела о причинении вреда здоровью с применением оружия. 7 октября 2019 года суд отпустил подозреваемых под подписку о невыезде. В ноябре 2022 года суд в Славянске приговорил к году колонии-поселения бывшего охранника завода, который во время визита специальной комиссии ранил несколько человек в перестрелке.

Обвиняемый по делу о рейдерском захвате консервного завода "Кубанские деликатесы" приговорен к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения. Он признан виновным по ч.2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). В судебном заседании подсудимый вину не признал, отказавшись давать показания, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что в октябре 2019 года в ходе корпоративного спора, возникшего между учредителями ООО "Кубанские деликатесы", было принято решение об отстранении от должности действующего гендиректора и вступлении в должность нового. Утром 4 октября 2019 года обвиняемый и другие люди прибыли на территорию завода в камуфляжной форме, масках, с огнестрельным и газовым оружием. Обвиняемый, "согласно отведенной ему роли, потребовал от сотрудников охраны покинуть КПП". Он проверял и изымал пропуска у работников консервного завода, не допуская их на территорию, "установив полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью" предприятия.

"Указанные действия привели к приостановлению на длительный период времени финансово-хозяйственной деятельности ООО, причинению ущерба его деловой репутации, отказу работников общества, опасающихся за свою жизнь, выходить на работу, а также к вооруженному конфликту с применением огнестрельного и газового оружия", - цитирует сообщение пресс-службы "Интерфакс".

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