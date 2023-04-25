Ветеран войны в Чечне осужден за оставление части во время СВО

25 апреля 2023, 11:29

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Южный окружной военный в Ростове-на-Дону суд утвердил приговор рядовому Виталию Маткину, ранее участвовавшему в контртеррористической операции в Чечне, за самовольное оставление части во время спецоперации. Он приговорен к 5,5 года колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации в России, в Уголовный кодекс была введена часть 3.1 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, предусматривающая до семи лет лишения свободы. 13 марта стало известно, что контрактник Дмитрий Самсонов приговорен Грозненским гарнизонным военным судом к двум годам и шести месяцам колонии за отсутствие на службе в период мобилизации. Ранее военный суд в Грозном приговорил к двум годам колонии контрактника Евгения Еремина по аналогичному обвинению.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

Согласно решения суда, 26 сентября 2022 года Виталий Маткин не явился в пункт дислокации своей части и отсутствовал в течение месяца. Все это время он подрабатывал таксистом, пока его не задержали полицейские. Следствие указывало на то, что нарушение он допустил "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". Суд приговорил Маткина к 5,5 года колонии общего режима, пишут сегодня "Кавказ.Реалии".

Защита контрактника попыталась оспорить приговор в апелляции, в качестве смягчающих обстоятельств назвав первое привлечение осужденного к уголовной ответственности, участие в контртеррористической операции в Чечне, статус ветерана боевых действий и наличие трех несовершеннолетних детей. При этом сам факт самовольного оставления части Маткин не отрицал. В итоге Южный окружной военный суд оставил приговор в силе, сообщило издание.

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