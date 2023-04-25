Один человек погиб при крушении вертолета в Волгоградской области

25 апреля 2023, 09:04

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Пилот погиб в результате крушения вертолета санавиации в Волгоградской области.

Вертолет санавиации упал в Городищенском районе при возвращении на базу, сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", - цитирует пресс-службу комитета РИА "Новости".

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

"Кавказский узел" ранее писал о крушении легкомоторного самолета под Волгоградом 3 апреля. Пилот погиб на месте происшествия от полученных травм. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.