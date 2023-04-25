25 апреля 2023, 09:04

Один человек погиб при крушении вертолета в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пилот погиб в результате крушения вертолета санавиации в Волгоградской области.

Вертолет санавиации упал в Городищенском районе при возвращении на базу, сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", - цитирует пресс-службу комитета РИА "Новости".

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

"Кавказский узел" ранее писал о крушении легкомоторного самолета под Волгоградом 3 апреля. Пилот погиб на месте происшествия от полученных травм. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд вернул на пересмотр дело владельца лодочной станции в Волгограде", "Названа версия падения вертолета в Астраханской области", "Врачи рассказали о состоянии пострадавших при падении самолета в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 апреля 2023, 09:46

25 апреля 2023, 09:20

  • Власти Дагестана отреагировали на жалобы сельчан на изъятие пастбищных земель

    Жителям села Куруш, которые ранее пожаловались на изъятие пастбищных земель в пользу нацпарка, разрешено на его территории пасти скот, а при проектировании нацпарка с ними проводились общественные слушания, заявило Минприроды Дагестана. Член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев усомнился в том, что с сельчанами проводились общественные слушания.

25 апреля 2023, 08:41

25 апреля 2023, 07:48

25 апреля 2023, 06:51

  • Житель Волгограда погиб на Украине

    Волгоградец Василий Зеленчук погиб в ходе специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 322 жителей Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи