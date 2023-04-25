Предложение Хамзаева отменить изучение английского языка вызвало иронию в дагестанском паблике

25 апреля 2023, 08:41

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Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев заявил, что английский язык следует исключить из школьной программы обучения. Часть комментаторов в дагестанском паблике сочла его высказывание популизмом. Другая часть сыронизировала, что необходимости в таком запрете нет, так как качество преподавания английского языка в школах остается на низком уровне.

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев предложил исключить из школьной программы обязательное изучение английского языка.

"Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования", – процитировало 24 апреля РИА "Новости" слова Хамзаева.

Депутат высказал также мнение, что английский язык стал международным только благодаря тому, что в обязательной форме был включен в программу обучения, отметило агентство.

В своем Telegram-канале Хамзаев 24 апреля заявил, что многие жители страны не хотят, чтобы их дети изучали именно английский язык. "Моя позиция о языках – это не про желание кого-то "запретить", а как раз-таки про необходимость более широких возможностей для нашей молодежи изучать не только и не столько английский язык", – написал депутат.

Пост о том, что депутат Госдумы от Дагестана Хамзаев предложил запретить изучение английского языка, был опубликован 24 апреля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана". На 08.40 мск 25 апреля эта запись набрала 356 отметок с реакцией пользователей и 575 комментариев. Часть их авторов упрекнула Хамзаева в популизме.

"Этот Хамзаев настоящий популист", – считает Мария Просто.

"Каждый хочет как-то выделиться", – заявил Рамазан Омаров.

"Почему бы и нет. Все равно 10 лет обучения английскому в школе не дает абсолютно никаких знаний. А заявление, несомненно, популистское", – написал Murad Muallim.

Некоторые другие пользователи тоже указали на низкое качество преподавания английского языка в учебных заведениях. "Хамзат, успокойся. Из школьной программы по английскому языку ещё никто не научился и двух слов связывать", – сыронизировал Salahuddin Ayubi.

"Кто-нибудь может успокоить его и сказать, что в школах английский никто и не изучает?" – спросила Дина Омарова.

Еще одна часть комментаторов указала на ценность знания английского языка. "Английский – это международный язык. Его исключение из программы обучения ни к чему хорошему не приведёт", – написала Олеся Петрикова.

"Весь мир знает английский. Как минимум для людей науки он необходим для обмена опытом и знаниями. А школьный английский – вводный курс/база для изучения языка. Может, кто не знает, но никто в мире не разговаривает на таком английском, как учителя в наших школах", – подчеркнул Матвей Хахамович.

"Английский язык сейчас ценится", – указала Карина Рузанова.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Дагестане неоднократно поднималась проблема с трехсменным обучением в школах. 17 октября 2020 года стало известно, что правительство России одобрило финансирование создания новых мест в школах для ликвидации трехсменного обучения в Чечне, Дагестане и Ингушетии. На эти цели трем республикам Северного Кавказа, а также Бурятии было выделено 12 млрд рублей.

18 февраля власти Дагестана рапортовали о ликвидации трехсменки в школах.

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