Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

25 апреля 2023, 07:48

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В Мартакертском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

Российскими миротворцами зафиксирован один случай нарушение режима прекращения огня в Мартакертском районе.

"Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту", – сообщило вечером 24 апреля на своем сайте Минобороны России.

"Кавказский узел" также писал, что 22 апреля Азербайджан заявил, что грузовик азербайджанской армии в Шушинском районе подорвался на мине, установленной на проезжей части грунтовой дороги. При взрыве пострадали водитель и руководитель группы, один из военнослужащих, пришедших на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и также получил ранение.

23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. 25 апреля Армения анонсировала иск к Азербайджану из-за установки КПП в Лачинском коридоре.

Лачинский коридор остается заблокированным с 12 декабря 2022 года из-за этого, что на этой дороге проводят акцию жители Азербайджана. Из-за блокировки единственной трассы, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром, в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям отключают газ и свет.

Напомним, азербайджанское название города Мартакерт – Агдере, азербайджанское название города Шуши – Шуша.

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