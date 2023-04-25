25 апреля 2023, 07:48

Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

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В Мартакертском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

Российскими миротворцами зафиксирован один случай нарушение режима прекращения огня в Мартакертском районе.

"Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту", – сообщило вечером 24 апреля на своем сайте Минобороны России.

"Кавказский узел" также писал, что 22 апреля Азербайджан заявил, что грузовик азербайджанской армии в Шушинском районе подорвался на мине, установленной на проезжей части грунтовой дороги. При взрыве пострадали водитель и руководитель группы, один из военнослужащих, пришедших на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и также получил ранение.

23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. 25 апреля Армения анонсировала иск к Азербайджану из-за установки КПП в Лачинском коридоре.

Лачинский коридор остается заблокированным с 12 декабря 2022 года из-за этого, что на этой дороге проводят акцию жители Азербайджана. Из-за блокировки единственной трассы, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром, в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям отключают газ и свет.

Напомним, азербайджанское название города Мартакерт – Агдере, азербайджанское название города Шуши – Шуша.

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Примечание:

"Армянский военный погиб на границе с Азербайджаном", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов", "Аналитики указали на политическую подоплеку инцидента близ села Тех".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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