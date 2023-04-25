Житель Волгограда погиб на Украине

25 апреля 2023, 06:51

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Волгоградец Василий Зеленчук погиб в ходе специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 322 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля стало известно, что на Украине погиб Александр Филиппов из хутора Кругловка Нехаевского района. Он стал, по меньшей мере, 321-м военнослужащим из Волгоградской области, чья гибель во время спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 58-летний житель Волгограда Василий Зеленчук. Его гибель официально подтвердили в местном военкомате, передал 24 апреля "Волгоград Онлайн".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 322 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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