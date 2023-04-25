Житель Чечни обвинен по делу о нападении на псковских десантников

25 апреля 2023, 03:56

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Обвинение в нападении на псковских десантников в 2000 году предъявлено жителю Чечни Алавди Батыкаеву. Свою вину он отрицает, а адвокат говорит об отсутствии доказательств его участия в нападении, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Родственники 63-летнего грозненца Алавди Батыкаева обратились к Центр защиты прав человека "Мемориал". Мужчина обвиняется в участии в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, однако свою вину он отрицает, сообщили 24 апреля правозащитники.

В июле 2022 года Батыкаеву позвонили и сообщили, что при межевании его земельного участка произошла ошибка и для ее исправления ему нужно приехать в Пятигорск. По приезде его задержали сотрудники силовых структур, у него забрали телефон, но разрешили связаться с братом.

Батыкаева допросили в качестве подозреваемого по статье 279 УК РФ (участие в вооруженном мятеже), части 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде) и части 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего), свою вину он отрицал. 16 июля 2022 года Ессентукский городской суд арестовал Батыкаева на два месяца, а 19 июля ему было выдвинуто обвинение по упомянутым статьям.

По версии следствия, не позднее сентября 1999 года Батыкаев вступил в банду, он учился арабскому языку и владению оружия в лагере боевиков "Исламский институт "Кавказ" около села Сержен-Юрт. В феврале 2000 года он, как утверждает обвинение, участвовал в нападении на бойцов шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ.

Следствие утверждает, что в фактически Батыкаев состоял в банде до своего задержания, так как в правоохранительные органы о выходе из нее он сообщал. "В основе дела - показания засекреченных свидетелей, протокол опознания по фотографии и иные доказательства, "которые есть в деле, но не подлежат преждевременному разглашению", - пишет Центр защиты прав человека.

Родные Батыкаева сообщили, что он не признает вину в участии в боевых действиях. В 2000 году он переехал к родственникам в Ведено из-за боевых действий в Грозном. Когда в село вошли федеральные войска, глава администрации убедил Батыкаева обратиться к властям с просьбой об амнистии. Он раздобыл автомат, сдал его военным и его амнистировали. После этого он жил в Грозном, в 2003 году работал на строительстве, в том числе режимных объектов.

Адвокат Батыкаева отметил, что 6 июня 2003 года Госдума России приняла постановление "Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Чеченской республики", согласно которому все, кто добровольно сдал оружие, были амнистированы. Кроме того, по словам защитника, в деле нет объективных доказательств вины подзащитного, обвинения "расплывчаты и неясны".

По состоянию на 03.00 мск 25 апреля уроженец Совхоза 15 лет Хабдинского района Актюбинской области республики Казахстан Батыкаев Алавди Алманович 1960 года рождения значится в перечене террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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