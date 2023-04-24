24 апреля 2023, 22:31

Уроженец Кабардино-Балкарии получил срок по делу о серии отравлений в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Москве приговорил уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова к 15 годам колонии строгого режима за серию отравлений и краж.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая 2021 года Басманный суд Москвы признал уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, обвиненного в серийных отравлениях и кражах на более чем миллион рублей, виновным в 30 случаях разбоя и приговорил к 16 годам колонии строгого режима и удовлетворил иски семи потерпевших о возмещении ущерба и морального вреда, назначив компенсацию в 1 854 000 рублей. Сабанов признал свою вину частично. По словам Сабанова, он ограбил трех потерпевших, но не отравлял их. В декабре 2021 года апелляционная инстанция направила дело на новое рассмотрение.

Басманный суд Москвы признал уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова виновным в пяти эпизодах разбоя с применением насилия опасного для жизни и 25 случаях разбоя (часть 4 и часть 1 статьи 162 УК РФ), а также в 10 эпизодах кражи (часть 3 статьи 158 УК РФ) ."Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Басманный районный суд приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших", - сообщила сегодня прокуратура Москвы. 

Ведомство отметило, что лекарства, которые Сабанов добавлял в алкогольные напитки своих жертв, оказывают токсическое действие на организм человека, а их передозировка может повлечь выраженное угнетение сознания, сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности, кому, то есть представляют опасность для жизни и здоровья.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Сабанова поступило в суд 10 января 2022 года, состоялось 35 судебных заседаний, приговор был оглашен сегодня.

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Примечание:

"Прокурор запросил 17 лет для обвиняемого в серийных отравлениях уроженца Кабардино-Балкарии", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "МВД оспорило решение о компенсации морального вреда вдове пенсионера из Нарткалы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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