Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей

24 апреля 2023, 18:31

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Суд в Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить жалобу защиты на продление ареста организатора восхождения на Эльбрус, обвиняемого по делу о гибели пяти альпинистов.

Как писал "Кавказский узел", в связи с гибелью пяти альпинистов на Эльбрусе было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя). Организовавший восхождение петербургский бизнесмен Денис Алимов написал явку с повинной и дал признательные показания. В сентябре 2021 года он был арестован. В декабре того же года суд отпустил его под домашний арест, однако в январе 2022 года следователи убедили суд отменить это решение и вернуть Алимова под стражу.

Верховный суд Кабардино-Балкарии не удовлетворил жалобу защиты на постановление Эльбрусского райсуда о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, сообщила сегодня прокуратура республики.

"Судебная коллегия согласилась с доводами прокуратуры о законности продления подсудимому меры пресечения в виде заключения под стражу… Постановление Эльбрусского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката подсудимого без удовлетворения", - говорится в публикации на сайте ведомства. Подсудимый обозначен в публикации как "А.", ведомство уточнило, что речь идет об организаторе восхождения туристической группы на Эльбрус.

Напомним, в марте 2022 года Следком отчитался о завершении расследования дела. Обвинение было предъявлено организатору восхождения и четырем гидам, которые принимали участие в походе. Дело было передано в суд.

В сентябре 2021 года 19 альпинистов попали в снежный буран на Эльбрусе. Пять человек погибли, еще 11 были госпитализированы. Выжившие альпинисты рассказали, что причиной экстремальной ситуации стало внезапное ухудшение погоды, обстоятельства также осложнились после травмы одного из альпинистов.

Происшествие на Эльбрусе вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей потребовали запретить восхождения на Эльбрус без подготовки. Причина трагедии - в отсутствии должного контроля за коммерческими фирмами, которые отправляют туристов в горы, предположил руководитель Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов. Схожее мнение высказал и краевед Виктор Котляров. Он предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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