Жители Армении рассказали истории переживших геноцид в Османской империи предков

24 апреля 2023, 12:09

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Истории предков, которые пережили геноцид в Османской империи, передаются в армянских семьях из поколения в поколение. Дедушкам и бабушкам пришлось перенести смерть родных и близких, а также годы скитаний, не оставляя надежду вернуться на родину, рассказали жители Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля в Армении и Нагорном Карабахе прошил памятные мероприятия памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Мемориальные мероприятия также были проведены в армянских диаспорах в разных странах мира. 24 апреля участники факельного шествия в Ереване усомнились, что с Турцией легко будет установить добрососедские отношения, но отметили, что признание турецкими властями геноцида показало бы их желание наладить отношения.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

24 апреля в Армении и диаспоре вспоминали жертв Геноцида армян 1915-1923 годов в Османской империи. В этот день жители и гости Армении несут цветы к Вечному огню Мемориального комплекса памяти жертв Геноцида армян «Цицернакаберд».

Траурное мероприятие началось накануне с факельного шествия и длилось до поздней ночи, передал корреспондент «Кавказского узла».

С 07.30 до 10.30 по мск горожан не пускали в Мемориальный комплекс. Это время было отведено на мероприятия с участием руководства страны, глав дипмиссий и официальных лиц. После завершения официальной части к Мемориальному комплексу стали пропускать всех желающих.

По словам Аракела Овсепяна, его назвали в честь деда. «Мой дед родился в 1900 году. Его настоящая фамилия была Янджян. Дед был дьячком в церкви. Когда начались погромы, священник наказал ему бить в колокола. С колокольни он видел, как турки сбрасывают мать и сестру в ущелье. Другая группа турков заперла священника в церкви, подожгла ее. Дед спрыгнул с колокольни, побежал домой, где увидел повешенными отца и двух братьев», – рассказал Овсепян корреспонденту «Кавказского узла».

Далее дед Овсепяна был вынужден уехать заграницу. «Его группу расстреляли. Когда расстреливали, один мужчина, упал, придавив деда. Это его и спасло. Он три дня лежал среди мертвых, боясь шевельнуться. Когда выбрался, его подобрал один араб и отвез с собой в Сирию. Здесь он встретил свою двоюродную сестру, с которой они вначале мигрировали во Францию, потом в США. В 1949 году он вернулся в Советскую Армению. Перед возвращением он изменил фамилию, чтобы у него не было проблем с советской властью, так как в США дед возглавлял местную армянскую общину», – пояснил Овсепян.

В Ереване его дед женился. Причем его жена тоже бежала от геноцида из Западной Армении. «В 1923 году на ее мать нападают, разбивают голову. Ее брат мстит, убивая обидчиков. И семье приходится бежать. Вначале в Гюмри, оттуда в Ереван», – отметил Овсепян.

Со стороны матери и дед, и бабушка тоже пережили геноцид. «Всю семью ее деда вырезали, а его раненого спасли и приютили в Эчмиадзине. Бабушка мамы из Вана. Ее родню также вырезали, и она росла сиротой», – сказал он.

Отцовская сторона Тиграна Арегуни перебралась из Карса в Лори после гамидовской резни в конце XIX века. Материнская сторона родом из Западной Армении – Киликия, Айнтап.

«Дед матери – Мигран Варжапетян, родился в 1891 году. Свою фамилию он получил от отца, который был учителем (учитель по-армянски варжапет – прим. «Кавказского узла»). Он и его брат работали в строительной компании, из-за чего приходилось менять место жительства. В 1909 году жил и работал в селе Харн, в том же году дед женился на местной армянке. Спустя 50 дней после женитьбы в апреле началась Киликийская резня или резня в Адане, как еще называют эти события. Деду и его жене чудом удается выжить. До 1915 года было спокойно», – рассказал Арегуни корреспонденту «Кавказского узла».

В 1915 году был издан приказ, что все армяне должны в течение трех дней освободить свои дома, а кто откажется – тех казнить, продолжил он.

«Дед смог добраться до Алеппо. Там он уже понял, что ему крупно повезло, что их группу не погнали в [концентрационный лагерь] Дейр-эз-Зор. После долгих скитаний в 1918 году дед Мигран остановился в Дамаске, где в 1927 году родился мой дед Заре Варжапетян. В 1947 году семья деда репатриирует в Советскую Армению, откуда их в 1949 году ссылают в Сибирь. Но это уже другая история», – отметил Арегуни.

Геноцид затронул и семью Марьям Аршакян. «Каждый раз, когда веду детей в поход в горы, меня не отпускает одна мысль, особенно когда они начинают жаловаться на усталость или голод. Нет, нет, да кольнет в сердце, а ведь за нами никто не гонится, нас никто не хочет убить. Мне не надо делать тяжелый выбор и думать, кого взять на руки, чтобы спасти. Как думала моя прабабушка из Вана, которая из троих детей двоих отдала в американский приют, чтобы унести на руках самого младшего, грудного деда. Совсем недавно узнала, что мама другой бабушки потеряла пятерых детей и мужа там. Прадед женился на ней уже в Ереване. Его жена умерла, оставив его с маленькой дочкой. Бабушка носила имя ее любимой убиенной дочки. Я так мало о ней знаю, но может оно и хорошо, так как мне иногда кажется, что этот генетический код во мне живет своей жизнью и периодически пульсирует, причиняя боль и животный страх за детей», – рассказала Аршакян корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, когда ее дети узнали, что довелось пережить предкам, то стали задавать вопросы, почему это произошло.

«Это трагедия моей семьи, это трагедия почти каждой армянской семьи. Об этом надо помнить и жить. Жить хорошо, с гордо поднятой головой, чтобы наши бабушки и их дети смотрели на нас сверху и радовались», – сказала она.

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