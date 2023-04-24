Жители Дахадаевского района сообщили об природном пожаре в горах

24 апреля 2023, 10:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Экстренные службы и власти четверо суток не реагируют на крупный пожар в горной местности в Дахадаевском районе Дагестана, пожаловались местные жители в соцсети. Комментаторы упрекнули чиновников и МЧС в равнодушии к проблемам людей.

В Instagram-паблике* golos.dagestana сегодня была опубликована жалоба жителей Дагестана на то, что власти и экстренные службы несколько дней не реагируют на крупный пожар в горах.

"Горят горы Дагестана, Дахадаевский район. Уже четвертые сутки никто не реагирует. Помогите", – сказано в публикации.

К записи также прикреплены два видеоролика. На одном из них показан пожар в горах в ночное время, съемка ведется из салона машины. Два человека обсуждают происшествие. На втором ролике показан густой дым, который поднимается из-за вершины горы. Далее оператор показал местных жителей, которые на расстоянии наблюдают за пожаром.

Эта запись в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей, на 06.55 мск набрала 613 отметок нравится и 22 комментария.

"Старайтесь тушить своими силами, сталкивались мы с этой проблемой", – написал tagirovv_109.

"В каком селе, кто знает?" – спросил пользователь kovka_madzhalis. "Худуц", – ответила ему kamila_22_.

"Они себе не могут помочь, куда уж вам им помогать", – сыронизировал пользователь c444cx.

"Им не до этого они другими делами заняты ", – считает sad___5612.

На 05.55 мск на сайте администрации Дахадаевского района, а также в сводках в Telegram-канале управления МЧС по республике нет сообщений о горном пожаре.

"Кавказский узел" также писал, что 9 марта жители села Куппа в Левашинском районе Дагестана пожаловались, что вынуждены были самостоятельно бороться с природным пожаром до приезда спасателей. 12 марта обращение с просьбой помочь потушить пожар распространилось в соцсетях. На него отозвались 60 добровольцев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.