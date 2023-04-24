24 апреля 2023, 07:34

Астраханцы потребовали на митинге разрешить умерщвление бездомных собак

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Жители Астрахани провели митинг, на котором указали на большое количество в городе бездомных собак, а также потребовали от властей отменить запрет на умерщвление бездомных животных.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля стало известно, что депутаты Астраханской областной думы подготовили в Совет Федерации и правительство России обращение с просьбой разрешить умерщвление агрессивных собак, которые могут быть опасны для человека.

Жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. 25 июня 2022 года депутаты Астраханской облдумы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак. По данным астраханских депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты. 

23 апреля в Астрахани в парке "Дружба" прошел согласованный с властями митинг, участники которого пожаловались на засилье в городе бродячих собак, а также потребовали разрешить их умерщвление. По словам организаторов митинга, на акции протеста приняли участие несколько десятков человек, в том числе жители микрорайона имени Бабаевского, поселка Солянка и Третьего Интернационала, передал 23 апреля "Блокнот Астрахань".

На акции протеста были и противники усыпления беспризорных животных. Один из них выступил с критикой в адрес участников митинга и вступил с ними в перепалку. Астраханец заявил, что не видит смысла в акции протеста, также он высказал мнение, что люди, которые выступают за усыпление бездомных собак, могут быть причастными к случаям отравления животных, которые произошли в Астрахани в последнее время. Силовики препроводили его с места проведения митинга, сообщил Ast-news.ru.

Напомним, митинги с требованием решить проблемы с бродячими собаками в Астрахани также прошли в начале апреля. Две такие акции прошли в Астрахани 8 апреля. В частности их участники потребовали от федеральных властей внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными".

"Кавказский узел" также писал, что в Астрахани 26 марта было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных.

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Примечание:

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Автор: Кавказский узел

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