Кубань стала лидером рейтинга регионов по доходности инвестиций в жилую недвижимость

24 апреля 2023, 06:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Почти 20% годового дохода при покупке недвижимости получили за пять лет жители Краснодарского края - это самый высокий показатель доходности вложений в квартиры и дома среди всех регионов России.

Рейтинг регионов России по доходности вложений в недвижимость за 2018-2022 годы опубликовало РИА "Новости" сегодня, 24 апреля. За его основу взяты данные о приросте стоимости квартиры среднего качества и сдачи ее в аренду, в расчетах учитывались выплаты налога на доходы физлиц и налога на имущество физлиц, оплата коммунальных услуг и капремонта.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край, где среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет составила 19,7%. На третьем месте рейтинга - Адыгея, жители которой получили среднегодовой доход от недвижимости в 15,9%.

Остальные регионы юга России в рейтинга заметно отстали от лидеров. На 29 месте разместился Ставропольский край (доходность 9%), на 39 месте - Дагестан (7,8%), на 46 - Карачаево-Черкесия (7,4%), на 56 - Астраханская область (6,9%), на 64 - Кабардино-Балкария (6,1%), на 67 - Волгоградская область (5,7%), на 71 - Калмыкия (5,1%), на 74 - Чечня (4,7%), на 79 - Северная Осетия (3,6%), на 80 - Ингушетия (3,3%), на 82 - Ростовская область (2,3%)

Ранее "Кавказский узел" также писал, что по итогам 2022 года Чечня стала аутсайдером рейтинга регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.