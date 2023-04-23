Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле позиций армянских военных, расположенных около села Сотк Гегаркуникской области. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение.

Сегодня около 15.10 (14.10 мск) подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Минкенд Лачинского района, заявило Минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры", говорится в обнародованном заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Военное ведомство Армении отвергло это обвинение. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 23 апреля, в районе 15.10 подразделения ВС Армении якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в публикации, размещенной на русскоязычной версии сайта Минобороны Армении.

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